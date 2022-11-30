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Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı...

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#Jack Ma#Alibaba#Çin
Kayıp milyarder Jack Manın nerede olduğu ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 14:02

Dünyaca ünlü milyarder Jack Ma’nın nerede olduğu ortaya çıktı. Çin Komünist Partisi ile arası bozulduktan sonra kayıplara karışan Ma’nın ölmüş dahi olabileceğinden konuşulanlar arasındaydı.

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Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma’nın, iki yıl önce Çin Komünist Partisi ve ülke lideri Şi Jinping ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı söylenmişti. Financial Times gazetesi Ma’nın nerede olduğuna dair bilgi paylaşarak, kaynaklara atıfta bulundu.

Lise öğretmeninden teknoloji devine dönüşen Ma, bir zamanlar Çin Big Tech'inin yüzü olarak biliniyordu. Ancak Çin'in mali düzenleme sistemini eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra Ekim 2020'den beri ortalıkta görünmüyordu.

Gözlerden kaybolduğundan beri Ma'nın nerede olduğuna dair yoğun spekülasyonlar vardı.

Kayıp milyarder Jack Manın nerede olduğu ortaya çıktı...

FINANCIAL TIMES ORTAYA ÇIKARDI

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Milyarderin en son görüldüğü yerlerden biri, bu yılın temmuz ayında Hollanda Wageningen Üniversitesi'nde online bir etkinlik olmuştu. Finacial Times’a göre, Jack Ma yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşıyor. Ma’nın Tokyo’da daha sıradan bir hayat yaşadığı ve çoğunlukla birkaç kulüpte sosyalleştiği belirtildi. Medya kuruluşuna göre, Japonya'daki zamanını ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki kaplıcaları ve kayak merkezlerini ziyaret ederek geçiriyor.

Kayıp milyarder Jack Manın nerede olduğu ortaya çıktı...

JACK MA KİMDİR?

Jack Ma, 1964 yılında Çin'de dünyaya geldi. Çocukken en büyük hayali İngilizce öğrenmekti ve bunun için her sabah uykusundan feda ederek erkenden kalkıp, turistlerle İngilizce konuşmaya çalışıyordu. Üniversiteye girmek istediğinde, 3 başarısız denemeden sonra en sonunda öğretmenlik enstitüsüne girmeyi başardı. Bu dönemde ayrıca 30 ayrı iş başvurusunda bulundu ve bütün başvurduğu yerler kendisine olumsuz geri dönüş yaptı.

1999 yılında ABD seyahati ardından kurduğu Alibaba adlı web sitesi ile tüm dünyada kullanılacak bir e-ticaret ağını yarattı. Elektronikten makineye 40 farklı kategoride, 190 ülkeden alıcı ve satıcının iletişime geçebildiği küresel toptan satış platformu Alibaba, milyonlarca alıcı ve satıcıya hizmet veriyor.

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3.5 milyonu aşkın şirketin faaliyet gösterdiği Alibaba'nın yıllık cirosu 300 milyar doları geçmiş durumda.

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#Jack Ma#Alibaba#Çin

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