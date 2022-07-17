Kayıp köpekleri her yerde aramışlardı… Gerçek dev yılanın midesinden çıktı!

Haberin Devamı

Asya ve Afrika kıtalarında yaşayan ve boyu 9 metreyi bulabilen piton yılanları zehirsiz olsalar da avlarını güçlü gövdeleriyle sıkıp boğarak öldürür ve bütün halde yutar. Pitonlar öyle büyük ve güçlüdür ki kendilerinden kat kat büyük memeli hayvanları bile bütün halinde yutarak yiyebilirler.

Pitonların yoğun olarak yaşadığı Tayland’da bir anda ortadan kaybolan iki evcil köpeğin aranması acı bir şekilde sonlandı… Tayland'ın kuzeydoğusunda midesinde iki köpek bulunan devasa bir yılan yakalandı.

Yetkililer yılanın midesinde bulunan iki köpeğin kayıp olduğu bildirilen bu köpekler olduğunu açıkladı.

6 metre 70 santimete uzunluğundaki dev yılan karnında büyük bir şişkinlikle çorak arazide bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çamaşırların arasından 3 metrelik piton çıktı! Haberi görüntüle

Bölge halkı dev pitonunun daha önce de civardaki memelileri yediğini aktardı.

Dev yılan, 9 Temmuz'da Sisaket'te boş bir arazide terk edilmiş inşaat malzemeleri arasında kayarak süzülürken görüldü.

Video görüntüleri, hayvan bakıcılarının pitonu eski bir beton direk yığınının altına kurduğu yuvadan çıkardığını gösteriyor.

Bakıcılardan biri yerel medyaya pitonun bugüne kadar gördükleri arasında en büyüklerinden biri olduğunu söyledi.

Görevliler pitonun bir süredir o bölgeye yerleşmiş, yuvasını kurmuş ve bu süre boyunca da çevredeki evcil hayvanlarla beslenmiş olabileceğini aktardı.

Köylülerin bir süredir yılanın midesinden çıkan iki köpeği aradığı bildirildi.

Gözden Kaçmasın En az 15 yıldır çiftleşmeyen kraliyet pitonu, yedi yumurta yaptı Haberi görüntüle

Yılan, boyutu nedeniyle kolayca bulundu ve son yemeğinin boyutu nedeniyle zar zor hareket edebildi.

Piton daha sonra bir rehabilitasyon merkezine götürüldü ve şimdi veterinerler tarafından muayene edilmeyi bekliyor.

Tayland'da dünyanın en uzun yılanı olarak kabul edilen ağsı piton da dahil olmak üzere birçok piton türü yaşıyor.

2021'de Chon Buri eyaletindeki bir çiftçi, ancak sekiz kişi tarafından bulunduğu tarladan çıkarılabilen 6 metre boyunda bir pitonla burun buruna gelmişti.

Pitonlar timsahları bile yiyebiliyor (Fotoğraf: Lori Oberhofer, National Park Service)

Haberin Devamı

Normal şartlarda Kuzey Amerika kıtasında yaşamayan pitonlar ABD’de popüler bir evcil hayvan olduğu için artık bu coğrafyada da sıkça rastlanan bir tür haline geldi…