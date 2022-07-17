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Kayıp köpekleri her yerde aramışlardı… Gerçek dev yılanın midesinden çıktı!

#Tayland#Piton Yılanı#Köpek
Kayıp köpekleri her yerde aramışlardı… Gerçek dev yılanın midesinden çıktı

Zehirli olmamalarına rağmen yine de dünyanın en tehlikeli türleri arasında gösterilen piton yılanları kendilerinden kat kat büyük memelileri yiyebiliyorlar. Bu durum Tayland’da yaşanan korkunç olayla bir kez daha dünya medyasında manşetlere taşındı.

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Asya ve Afrika kıtalarında yaşayan ve boyu 9 metreyi bulabilen piton yılanları zehirsiz olsalar da avlarını güçlü gövdeleriyle sıkıp boğarak öldürür ve bütün halde yutar. Pitonlar öyle büyük ve güçlüdür ki kendilerinden kat kat büyük memeli hayvanları bile bütün halinde yutarak yiyebilirler.

Pitonların yoğun olarak yaşadığı Tayland’da bir anda ortadan kaybolan iki evcil köpeğin aranması acı bir şekilde sonlandı… Tayland'ın kuzeydoğusunda midesinde iki köpek bulunan devasa bir yılan yakalandı.

Yetkililer yılanın midesinde bulunan iki köpeğin kayıp olduğu bildirilen bu köpekler olduğunu açıkladı.

6 metre 70 santimete uzunluğundaki dev yılan karnında büyük bir şişkinlikle çorak arazide bulundu.

Kayıp köpekleri her yerde aramışlardı… Gerçek dev yılanın midesinden çıktı

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Bölge halkı dev pitonunun daha önce de civardaki memelileri yediğini aktardı.

Dev yılan, 9 Temmuz'da Sisaket'te boş bir arazide terk edilmiş inşaat malzemeleri arasında kayarak süzülürken görüldü.

Video görüntüleri, hayvan bakıcılarının pitonu eski bir beton direk yığınının altına kurduğu yuvadan çıkardığını gösteriyor.

Bakıcılardan biri yerel medyaya pitonun bugüne kadar gördükleri arasında en büyüklerinden biri olduğunu söyledi.

Görevliler pitonun bir süredir o bölgeye yerleşmiş, yuvasını kurmuş ve bu süre boyunca da çevredeki evcil hayvanlarla beslenmiş olabileceğini aktardı.

Köylülerin bir süredir yılanın midesinden çıkan iki köpeği aradığı bildirildi.

Kayıp köpekleri her yerde aramışlardı… Gerçek dev yılanın midesinden çıktı

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Yılan, boyutu nedeniyle kolayca bulundu ve son yemeğinin boyutu nedeniyle zar zor hareket edebildi.

Piton daha sonra bir rehabilitasyon merkezine götürüldü ve şimdi veterinerler tarafından muayene edilmeyi bekliyor.

Tayland'da dünyanın en uzun yılanı olarak kabul edilen ağsı piton da dahil olmak üzere birçok piton türü yaşıyor.

2021'de Chon Buri eyaletindeki bir çiftçi, ancak sekiz kişi tarafından bulunduğu tarladan çıkarılabilen 6 metre boyunda bir pitonla burun buruna gelmişti.

Kayıp köpekleri her yerde aramışlardı… Gerçek dev yılanın midesinden çıktı
Pitonlar timsahları bile yiyebiliyor (Fotoğraf: Lori Oberhofer, National Park Service)

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Normal şartlarda Kuzey Amerika kıtasında yaşamayan pitonlar ABD’de popüler bir evcil hayvan olduğu için artık bu coğrafyada da sıkça rastlanan bir tür haline geldi…

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