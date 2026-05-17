Kayıp kızının peşine düştü, yüzlerce dosyanın kahramanı oldu! Bir telefonla her şey değişti...

Tim Miller, kayıp kişilerin bulunması için çalışan EquuSearch adlı gönüllü arama-kurtarma kuruluşunun kurucusu. Ancak onun bu alana yönelmesinin ardında, 1984 yılında 16 yaşındaki kızı Laura Miller’ın kaybolması ve iki yıl sonra cansız bedeninin bulunması yatıyor.

Laura, ailesinin Teksas’taki League City’ye taşınmasından kısa süre sonra, erkek arkadaşını aramak için evlerinin yakınındaki bir benzin istasyonundaki ankesörlü telefona gitmişti. Bir daha eve dönmedi. Polis ilk aşamada Laura’nın kaçmış ya da intihar etmiş olabileceğini düşündü. Baba Miller ise kızının kaçmadığından, saldırıya uğradığından emindi.

İki yıl sonra, terk edilmiş bir petrol sahasında önce kimliği belirlenemeyen bir kadının, ardından Laura Miller’ın kalıntıları bulundu. Aynı bölgede daha önce Heide Fye adlı bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Daha sonra aynı alanda başka bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıkacaktı. Bölge, yıllar içinde “Texas killing fields” yani “Teksas ölüm tarlaları” olarak anılmaya başladı.

ŞÜPHE HİÇ BİTMEDİ

Tim Miller, kızının dosyasının yeterince ciddiye alınmadığını düşündü. Ona göre Laura’nın kaybolduğu dönemde polis daha kapsamlı bir çalışma yapsaydı hem kızının bedeni daha erken bulunabilir hem de başka cinayetler önlenebilirdi.

Miller yıllar boyunca kendi imkanlarıyla iz sürdü. Bu süreçte adı en çok öne çıkan kişilerden biri Clyde Hedrick oldu. Hedrick, 1984 yılında Ellen Beason adlı bir kadının ölümüyle bağlantılı olarak daha önce “cesedi saklama” suçundan ceza almıştı. Yıllar sonra Beason’ın bedeninin yeniden incelenmesiyle kafatasında darp izine işaret eden bir kırık tespit edildi ve ölüm cinayet olarak değerlendirildi. Hedrick bu kez adam öldürmeden mahkum edildi.

Ancak Laura Miller’ın ölümü, Heide Fye, Audrey Lee Cook ve Donna Gonsoulin Prudhomme dosyaları uzun süre çözülemedi. Bölgede farklı dönemlerde kaybolan ya da öldürülen çok sayıda kadın ve genç kızın dosyası, yıllarca ailelerin cevapsız sorularıyla birlikte açık kaldı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Miller’ın hayatını değiştiren telefon, yaklaşık dört yıl önce geldi. Arayan kişi, James Elmore adlı bir adamdı. İlk mesajı dağınık ve güvenilmez görünüyordu. Miller, tip hattına zaman zaman asılsız ihbarlar geldiği için bu mesaja hemen önem vermedi. Ancak Elmore birkaç kez daha arayınca onu geri aradı.

Miller, “Hangi dosya?” diye sorduğunda Elmore’un verdiği yanıt onu sarstı: “Kızın.”

Elmore, Miller’a Hedrick’i yıllardır tanıdığını, onun bazı olaylarına tanık olduğunu ve bazı şeyleri saklamasına yardım ettiğini anlattı. Miller’la birlikte bölgedeki eski adresleri, petrol sahasını ve Laura’nın çocukken gittiği mezarlığı gösterdi. Miller’ı asıl sarsan ayrıntı ise Elmore’un Laura’nın sık sık oturduğu, herkesin bilmediği bir yeri işaret etmesi oldu.

Miller’ın anlatımına göre Elmore, Hedrick’in Laura’yı takip ettiğini ve daha sonra onun ölümüne yol açan olaylarda rolü olduğunu söyledi. İddiaya göre Laura’ya cinsel saldırıda bulunuldu, ardından kokainle öldürüldü ve cesedi taşındı. Bu iddialar, yıllardır çözülemeyen dosyanın yeniden soruşturulmasına yol açtı.

ÖLÜM VE İDDİANAME

Soruşturma yeniden hız kazandığında dedektifler Clyde Hedrick’le görüşmeye gitti. Hedrick, hastanede tedavi gördüğü sırada polis tarafından sorgulandı. Yaklaşık bir gün sonra hastane çalışanları onu ölü buldu. Bölge savcılığına göre Hedrick intihar etti.

Hedrick’in ölümü, olası yargı sürecini bitirdi ancak dosyayı kapatmadı. Mart sonunda büyük jüri, James Elmore hakkında Laura Miller’ın ölümüyle bağlantılı olarak “taksirle ölüme neden olma” ve Laura Miller ile Audrey Cook’un ölümleriyle ilgili “delilleri karartma” suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

İddianamede Elmore’un, Clyde Hedrick’in Laura Miller’a uygulaması için bir kokain şişesi hazırladığı ve bu şekilde Laura’nın ölümüne “pervasızca” neden olduğu öne sürüldü. Elmore’un yargılamasının ağustos ayında başlaması bekleniyor. Toplam kefalet bedeli ise 4,5 milyon dolar olarak belirlendi.

BİTMEYEN BEKLEYİŞ

Tim Miller bugün 80 yaşına yaklaşmış durumda. Kızının kaybından sonra kurduğu EquuSearch ile yıllardır kayıp kişilerin bulunması için çalışıyor. Kuruluş, 2020’de Fort Hood’da öldürülen asker Vanessa Guillén’in kalıntılarının bulunmasına, 2024’te ise 1999’dan beri kayıp olan Kimberly Langwell’in evin altında gizlenmiş bedeninin ortaya çıkarılmasına yardım etti.

Miller için Laura’nın dosyasında gelinen nokta, yıllar süren öfke ve acının ardından küçük de olsa bir rahatlama anlamına geliyor. Yine de “kapanış” kelimesine hâlâ temkinli yaklaşıyor. Çünkü ona göre cevaplanan her soru, geride başka ailelerin hâlâ beklediği adaleti hatırlatıyor.

“Her şey boşa gitmemiş gibi hissediyorum” diyen Miller, kızının dosyasında bir tutuklama yapılmış olmasının onu EquuSearch’ten uzaklaştırmayacağını söylüyor. Çünkü ona göre hâlâ bulunması gereken çok sayıda kayıp kadın, cevap bekleyen çok sayıda aile var.