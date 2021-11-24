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'Kayıp kız Gabby' olayında sis perdesi aralandı

#Gabby Petito#Otopsi Raporu#Dünya
Kayıp kız Gabby olayında sis perdesi aralandı

Nişanlısı ile karavan gezisine çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve günler süren aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun ölümündeki bir numaralı şüpheli Brian Laundrie'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

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Dünya aylardır 'Kayıp karavancı kız Gabby Petito'yu konuşuyor. Nişanlısı ile birlikte çıktıkları karavan gezisinden sonra günlerce kayıp olarak aranan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Gabby Petito'nun ölümü sonrası tüm gözler nişanlısı Brian Laundrie'ye çevrilmişti.

GABB'NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Petito'nun ölümüne dair soruşturmada şüpheli olarak yer alan Laundrie, nişanlısıyla çıktığı yolculuğun ardından Florida'ya tek başına dönmüştü. Kısa süre sonrası ailesi genç adamın da kayıp olduğunu açıklamış günlerce süren aramalar sonrası Laundrie'nin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

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OTOPSİ RAPORUNA GÖRE İNTİHAR ETMİŞ

Myakkahatchee Creek bataklık çevre parkında iskelet kalıntılarının keşfedilmesinden sonra yapılan otopsi raporuna göre 23 yaşındaki Brian Laundrie öldürülmedi, intihar etti.

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KREDİ KARTINDAN DOLAYI TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

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Laundrie, nişanlısının ölümüyle ilgili  bir numaralı şüpheli olsa da yasal olarak hiçbir zaman suçlanmadı ancak Gabby'nin kredi kartını izinsiz olarak kullandığı için 24 Eylül'de hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

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#Gabby Petito#Otopsi Raporu#Dünya

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