Kayıp kent bulundu

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PERU’da, 1000 yıllık olduğu tahmin edilen kayıp bir kent ortaya çıkarıldı. İnkalardan önce yaşamış "açık tenli" Çaçapoya kabilesine ait kent, And Dağları’nın yamacında, kayaların oyulmasıyla ortaya çıkarılmış yapılardan oluşuyor. Beş hektara yayılan kayıp kent, "Bulut İnsanları" olarak bilinen gizemli kabilenin izlerini taşıyor. İnkalara 1475’te boyun eğen ve 1535’te ülkeye gelen İspanyolların yanında İnkalara karşı savaşan Çaçapoyalar’ın kadınlarının güzel, açık tenli ve uzun boylu, erkeklerinin de yakışıklı olduğu biliniyor.