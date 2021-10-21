'Kayıp karavancı kız Gabby' olayında flaş gelişme!

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Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, 2 Temmuz'da bir kros yolculuğuna çıkmışlar, ancak Laundrie, 1 Eylül'de Florida'nın North Port kentindeki evine Petito'nun minibüsü ile Petito olmadan dönmüştü. Ailesinin kayıp olarak bildirdiği, ve ekiplerce haftalarca aranan Petito'nun cesedi, 19 Eylül'de Wyoming'deki Grand Teton Ulusal Parkı yakınında bulundu ve ölüm nedeninin cinayet olduğu tespit edildi. 12 Ekim'de ise adli tabiplik, ölüm nedeninin boğulma olduğunu ve cesedin 3-4 hafta boyunca bulunduğu yerde kalmış olduğunu açıkladı.



Petito’nun ölümünden sorumlu tutulan Laundrie ilk olarak 17 Eylül'de ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi, aile 14 Eylül'de bir yürüyüş için evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini iddia etti. Daha sonra, aile hikayesini değiştirerek, oğullarının aslında 13 Eylül'de yola çıktığını belirtti.

BİR AYDAN FAZLA SÜREDİR ARANIYORDU



O zamandan beri FBI, Gabby Petito'nun ölümünden sorumlu tutulan tek kişi olan adam için Carlton Reserve bölgesinde arama çalışması yürütüyordu, ancak bir aydan fazla bir süredir izini bulamamıştı.



İNSAN KALINTILARI BULUNDU



FBI bugün yaptığı açıklamada arama yapılan bölgede Brian Laundrie'ye ait bir sırt çantası ve defterin yanında insan kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.



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FBI'ın Tampa Bölümünden Sorumlu Özel Ajan Michael McPherson'a göre, kalıntılar Carlton Reserve'de daha önce su basmış bir alanda keşfedildi. McPherson düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, "Bugün erken saatlerde, araştırmacılar Brian Laundrie'ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyaların yanı sıra insan kalıntıları buldular" dedi.

KALINTILARIN LAUNDRİE'YE AİT OLUP OLMADIĞI DOĞRULANMADI



Yetkililer, bulunan kalıntıların Laundrie'ye ait olup olmadığını henüz doğrulamadı.



ARAMAYA AİLESİ DE KATILDI



Laundrie ailesinin avukatı Steven Bertolino Insider'a yaptığı açıklamada, Laundrie'nin ebeveynleri Chris ve Roberta'nın insan kalıntıları bulunduğu sırada bölgede olduklarını söyledi.



Bertolino, "Chris Laundrie, ormanda Brian'ın bazı eşyalarını içeren çantayı buldu ve bir kolluk kuvveti de patikanın yakınında bir sırt çantası buldu. Kendileri bir yorum yapmadan önce insan kalıntılarının adli tıp tarafından tanımlanmasını bekleyecek." dedi.



KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞINDAN DA ARANIYORDU



Laundrie, cinayetin yanı sıra, Petito'nun öldükten sonra banka kartını kullandığı için banka kartıyla ilgili dolandırıcılıktan da aranıyordu.