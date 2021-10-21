'Kayıp karavancı kız Gabby' olayında flaş gelişme!

Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, 2 Temmuz'da bir kros yolculuğuna çıkmışlar, ancak Laundrie, 1 Eylül'de Florida'nın North Port kentindeki evine Petito'nun minibüsü ile Petito olmadan dönmüştü. Ailesinin kayıp olarak bildirdiği, ve ekiplerce haftalarca aranan Petito'nun cesedi, 19 Eylül'de Wyoming'deki Grand Teton Ulusal Parkı yakınında bulundu ve ölüm nedeninin cinayet olduğu tespit edildi. 12 Ekim'de ise adli tabiplik, ölüm nedeninin boğulma olduğunu ve cesedin 3-4 hafta boyunca bulunduğu yerde kalmış olduğunu açıkladı.
BİR AYDAN FAZLA SÜREDİR ARANIYORDU
O zamandan beri FBI, Gabby Petito'nun ölümünden sorumlu tutulan tek kişi olan adam için Carlton Reserve bölgesinde arama çalışması yürütüyordu, ancak bir aydan fazla bir süredir izini bulamamıştı.
İNSAN KALINTILARI BULUNDU
FBI bugün yaptığı açıklamada arama yapılan bölgede Brian Laundrie'ye ait bir sırt çantası ve defterin yanında insan kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.
KALINTILARIN LAUNDRİE'YE AİT OLUP OLMADIĞI DOĞRULANMADI
Yetkililer, bulunan kalıntıların Laundrie'ye ait olup olmadığını henüz doğrulamadı.
ARAMAYA AİLESİ DE KATILDI
Laundrie ailesinin avukatı Steven Bertolino Insider'a yaptığı açıklamada, Laundrie'nin ebeveynleri Chris ve Roberta'nın insan kalıntıları bulunduğu sırada bölgede olduklarını söyledi.
Bertolino, "Chris Laundrie, ormanda Brian'ın bazı eşyalarını içeren çantayı buldu ve bir kolluk kuvveti de patikanın yakınında bir sırt çantası buldu. Kendileri bir yorum yapmadan önce insan kalıntılarının adli tıp tarafından tanımlanmasını bekleyecek." dedi.
KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞINDAN DA ARANIYORDU
Laundrie, cinayetin yanı sıra, Petito'nun öldükten sonra banka kartını kullandığı için banka kartıyla ilgili dolandırıcılıktan da aranıyordu.
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