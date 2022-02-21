Kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Sınırda sızma girişimi 2 okul bombalandıSınırda sızma girişimi! 2 okul bombalandı #Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleriKurtaran Ev’in melekleri#Kurtaran Ev Derneği
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu!

#ABD#Kayıp Köpek#İlan
Kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu

ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu. Köpeğin çipi okutulunca gerçek ortaya çıktı ve oldukça duygusal anlar yaşandı...

Haberin Devamı

ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu.

Stockton şehri yakınlarındaki kırsal bir alanda bir araçtan aşağı atılan, yaşlı ve hasta görünen Zoey isimli köpeği bulan kişiler polisi arayarak durumu bildirdi.

Zoey'i alan bir hayvan hizmetleri yetkilisi ise köpeğin mikroçipini okuttu ve 2010 yılından bu yana kayıp olduğunu fark etti.

Zoey'in sahibi Michelle, "Böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemiyordum. Çok heyecanlıyım" dedi.

San Joaquin Şerifi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre mikroçip şirketi Zoey'in 2015 yılı itibarıyla öldüğü listelemiş.

Kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu

Ancak görevli memur Brandon Levin, şirketle irtibata geçtikten sonra 12 yıldır telefon numarasını değiştirmeyen Michelle'in irtibatını aldı.

Haberin Devamı

Levin, "Michelle, olayı öğrendiğinde şoka girdi" dedi.

Köpek, 2010 yılında kaybolduğu yerin yaklaşık 100 kilometre uzağında bulundu.

köpeğin sahibi Michelle "Gerçekten heyecanlıyım. Zoey’i ve onun ikiz kardeşini 6 aylıkken sahiplenmiştik. Yaklaşık 6 ay bizimleydi. Sadece 20 dakikalığına markete gitmiştik ve döndüğümüzde yoktu. Onu geri getireceğim ve sağlığına kavuşacağı için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Kayıp Köpek#İlan

BAKMADAN GEÇME!

Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı