Kayıp denizaltının battığı açıklandı: 53 mürettebatın tamamı öldü
Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 53 kişilik mürettebatının yaşamını yitirdiği denizaltının enkazı bulundu.
Geçtiğimiz günlerde askeri tatbikatta esnasında iletişimin kesildiği Endonezya denizaltısının akıbeti belli oldu.
Channel News Asia'daki habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono yaptığı basın toplantısında KRI Nanggala-402 adlı denizaltıya ait olduğu sanılan enkazın Bali Adası açıklarında tespit edildiğini bildirdi.
Margono batan denizaltının üç parçaya ayrıldığını belirtti. KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.
Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.
Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.
Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.
Kaybolan denizaltı için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Bu kapsamda Endonezya, komşu ülkelerden yardım istemişti.
Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye de Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulunmuştu.
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