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Kayıp balıkçı iki gün şamandırada bekleyerek hayatta kaldı

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#Brezilya#Balıkçı#Dünya
Kayıp balıkçı iki gün şamandırada bekleyerek hayatta kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 14:50

Brezilya'da teknesinden düşen kayıp balıkçı iki gün sonra işaret şamandırasında bulundu.

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43 yaşındaki David Soares, teknesi Atlantik Okyanusu'nda başıboş şekilde görüldükten iki gün sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Soarez, dehidrasyon (susuzluk) tedavisinin ardından işine geri döndü.

Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Atafona sahilinden 25 Aralık'ta balık avlamak üzere yola çıkan Soares, teknesinden düştü ve şamandıraya ulaşmadan önce dört saat yüzdü.

Brezilya G1 haber sitesine konuşan balıkçı, "İlk 10 dakika en zoruydu çünkü ne olursa olsun tekneye geri çıkmak istiyordum" diyor ancak bunu başaramadığını ekliyor.

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Tekneye geri dönemeyeceğini anlayan Soares, onu yavaşlatmaması ve yormaması için tişörtü ile pantolonunu çıkardı: "Su çok dalgalı ve hava çok rüzgarlıydı".

Dört saat sonra Açu limanı yakınlarındaki işaret şamandırasına ulaştı ve üstüne tırmandı. Balıkçı "Yardım gelmeden önce soğuktan öleceğimi düşündüm." dedi.

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Soares, ailesinin girişimlerinin ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında balıkçı bir arkadaşı tarafından bulundu. Kendisini bulan balıkçıların ağladığını görünce çok duygulandı.

Kurtarıldıktan sonra dönüş yolunda çekilen bir videoda Soares iyi görünüyor, espri yapıyor ve gülümsüyor.

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#Brezilya#Balıkçı#Dünya

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