Kayıp alet çantasını uzayda arıyorlar

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiliz amatör gökbilimciler, Amerikalı astronot Heidemarie Stefanshyn-Piper'ın kaybettiği alet çantasını gelecek ay başında yörüngede tespit etmeyi umuyor.

The Times of London gazetesinin haberine göre, İngiliz astronomlar, Stefanshyn-Piper'ın geçen hafta uzay yürüyüşü sırasında düşürdüğü sırt çantası büyüklüğündeki nesnenin Aralık ayının ilk günlerinde güçlü bir teleskopla görülebileceğini düşünüyor.



Dünya'dan 400 km uzaklıkta ve saatte 24 bin km hızla dolaşan alet çantasını tespit etmek için en uygun zamanın Çarşamba akşamı erken saatler ve Cuma günü olacağını belirten Popüler Astronomi Vakfından Robin Scagell, kayıp alet çantasının Çarşamba göğün güney bölümünde 72 derece ve Cuma da 77 derece açıda olmasının beklendiğini söyledi.



Scagell, "Yukarda böylesine küçük bir şeyi görmek çok heyecan verici olacak. Bu, gökyüzündeki diğer cisimlerden farklı. Bundan bir şey öğrenemezsiniz, ama yine de bunu kendi gözlerinizle görmek harika olur" diye konuştu.



