Kayıp adamın cesedi 28 yıl sonra bozulmamış halde bulundu

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Nasiruddin, aile içinde çıkan tartışmadan kaçabilmek için evden çıktı.

1997 yılında yola koyulan Nasiruddin, kardeşi ile birlikte dağa çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Nasiruddin'in cesedi, 28 yıl sonra günümüzde macera tutkunlarının gözdesi haline gelen "Peri Çayırı" (Fairy Meadows) bölgesinde bulundu.

Ailesi, dik yamaçları ile uçurumları, dar geçitleri sebebiyle dünyanın en korkutucu yolları arasında gösterilen Peri Çayırı'ndaki buzul yarığa düştüğünü söyledi.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Buzuldaki cesedin üzerinden çıkan ve hasar görmeyen kimlik sayesinde cansız bedenin Nasiruddin'e ait olduğu tespit edildi. Yerel halk tarafından keşfedilen cesedin bozulmamış halde bulunması görenleri hayrete düşürdü.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, "Gördüğüm şey inanılmazdı. Ceset bir parça bile bozulmamıştı. Giysileri bile yırtılmamıştı" dedi. Nasiruddin'in ailesini araştıran polis, adamın evli ve iki çocuk babası olduğunu söyledi.

Polis, adamın yoğun kar fırtınası sırasında soğuktan korunmak için sığındığı mağaradaki çatlaktan kayarak yarığa düştüğü tahmininde bulunduklarını belirtti.

"SONUNDA RAHATLADIK"

Nasiruddin'in yeğeni Melik Ubeyd, AFP'ye verdiği demeçte "Ailemiz yıllar boyunca onu bulmak için her yolu denedi. Amcalarımız ve kuzenlerimiz, cesedi bulmak için buzullara birkaç kez gitti. Ancak cesedi bulmanın mümkün olmadığına karar vererek aramaktan vazgeçtiler. Sonunda, cesedinin bulunmasıyla biraz rahatladık" açıklamasında bulundu.

Nasuruddin'in kardeşi Kasuriddin, Afganistan sınırına yakın bölgeye at sırtında gittiklerini ve kaybolduğu gün Peri Çayırı'na yeni vardıklarını kaydetti.

Pakistan'da "Katil dağ" olarak bilinen Peri Çayırı, ülkenin en tehlikeli yolları arasında yer alsa da macera tutkunlarının gözdesi konumunda bulunuyor.

Gilgit-Baltistan bölgesindeki Peri Çayırı'na bu isim, 1950'lerde bölgedeki yüksek dağlara tırmanmaya gelen dağcılar tarafından verildi.

Başkent İslamabad’a 530 kilometre uzaklıktaki Fairy Meadows, 3 bin 300 metre yükseklikte bulunan ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bir çayır, bu çayıra ulaşımı sağlayan yol da yine bu isimle anılıyor.

Yolun oldukça tehlikeli olması ve bu yönüyle ziyaret edilmesi, onu çayırın ününün önüne geçirmiş durumda.

Oldukça tehlikeli olan bu yolun büyük kısmına uçurumlar, iri çakıl taşları ve dik yamaçlar eşlik ediyor.

Dağların tepelerinden taş düşmesi gibi hadiselerin sıklıkla yaşandığı yol güzergahının bazı noktaları tek aracın geçebileceği genişlikte. Bazı yerlerde ise yol yapımı için oyulan kayalar, geçen araçların üzerini örtecek şekilde yolu kaplıyor. Peri Çayırı, tehlikeli yüksek rakım, istikrarsız ve dar dağ yolları sebebiyle dünyadaki en korkutucu yollar arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 16 kilometrelik Peri Çayırı yolu 1,5 saatte tamamlanıyor.