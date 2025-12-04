Kaybolan uçak yeniden aranacak... 239 kişi taşıyordu

Haberin Devamı

Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu.

8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radarda kaybolan uçakta 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcu bulunuyordu. Uçağın kaybolması, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama operasyonunu başlatmış ancak tüm çabalara rağmen akıbeti aydınlatılamamıştı. Kaybolan uçak, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.