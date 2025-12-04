×
Kaybolan uçak yeniden aranacak... 239 kişi taşıyordu

Güncelleme Tarihi:

#MH370#Malezya Havayolları#Kuala Lumpur-Pekin
Kaybolan uçak yeniden aranacak... 239 kişi taşıyordu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

MALEZYA Ulaştırma Bakanlığı, 2014’te kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 seferi için arama çalışmalarının bu ay yeniden başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu.

8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radarda kaybolan uçakta 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcu bulunuyordu. Uçağın kaybolması, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama operasyonunu başlatmış ancak tüm çabalara rağmen akıbeti aydınlatılamamıştı. Kaybolan uçak, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

