Kaybedenler kulübü: Servetleri 209 milyar dolar eridi... En büyük zarar Musk’ta

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Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bernard Arnault; ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana toplam 209 milyar dolar kaybettiler. Son dönemde en fazla zarara uğrayan milyarder ise Trump’ın seçilmesi için aktif olarak çalışan ünlü girişimci Elon Musk oldu.

Seçim kampanyasında Trump’ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk, yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) konusunda başkanın kıdemli danışmanı oldu. Tesla, SpaceX ve X platformu gibi şirketlerdeki payıyla şahsi serveti Aralık 2024’te 486 milyar dolara kadar çıkarak rekor kıran Musk, Trump’ın göreve gelmesinden sonra kayıplar yaşamaya başladı. Dünyanın en zengin insanı Musk’ın net servetindeki kaybın, ocak ayı ortasından bu yana 148 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Musk’ın servetindeki azalma, Tesla’nın düşen hisse fiyatları, yatırımcı endişeleri ve önemli pazarlardaki azalan satışlardan kaynaklandı.

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TEKNOLOJİ DEVLERİNİ VURDU

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da son dönemdeki politikalar sonucu 29 milyar dolar kayba uğradı. Bezos’un kaybı, Amazon’un hisselerindeki yüzde 11’i bulan düşüşten kaynaklandı. ABD’li teknoloji şirketi Oracle’ın hisselerinde yaşanan yüzde 10’luk gerileme nedeniyle, şirketin kurucusu Larry Ellison da yaklaşık 20 milyar dolar kaybetti. Dell’in kurucusu Michael Dell’in şirketi yüzde 20 değer kaybederken, şahsi serveti 20 milyar dolar azaldı. Google’ın ana şirketi Alphabet’in hisselerindeki yüzde 12’lik düşüşün ardından kurucu ortakları Larry Page 18 milyar dolar ve Sergey Brin 22 milyar dolar kaybetti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve LVMH CEO’su Bernard Arnault ise 5’er milyar dolara veda etti.