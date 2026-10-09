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Kaybeden Nobel olur

Güncelleme Tarihi:

#Nobel Barış Ödülü#Donald Trump#Avrupa Parlamentosu
Kaybeden Nobel olur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmemesinin komite açısından ‘büyük bir itibar kaybı’ olacağını savunarak ödülü hak ettiğini bir kez daha dile getirdi.

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“Nobel Komitesi’nin benim gibi insanlara bu ödülü vermemek gibi bir ünü var” diyen Trump, ödülü kazanma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğünü belirtti. Trump, Ocak 2025’te yeniden başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini sık sık dile getiriyor. Sekiz savaşın sona ermesini sağladığını ve İran’ın nükleer silah edinmesini engellediğini öne süren Trump, bu girişimlerinin ödül için yeterli olduğunu savunurken, geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’nun ödül madalyasını kendisine verdiğini hatırlatarak, “Geçen sefer ödülü alan kişi aracılığıyla dolaylı olarak bu onura eriştim” dedi.

Kaybeden Nobel olur

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TRUMP’IN ÇIPLAK HEYKELİ AP BİNASINDA

STRAZBURG’daki Avrupa Parlamentosu (AP) binasında ABD Başkanı Donald Trump’ı çıplak şekilde tasvir eden 2.6 metre yüksekliğinde altın kaplama bir heykel sergilenmeye başladı. Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot’un ‘The Orange Plague’ (Turuncu Veba) adını verdiği heykelde Trump, elinde golf sopası ve teraziyle daha küçük bir adamın sırtında otururken tasvir ediliyor. Heykelin alt kısmında ise ‘Adaletsizliğin Kralı’nın ağzından şu sözlere yer veriliyor: “Bir adamın sırtında oturuyorum. Adam yükün altında eziliyor. Ona yardım etmek için her şeyi yaparım. Sırtından inmek hariç.”

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#Nobel Barış Ödülü#Donald Trump#Avrupa Parlamentosu

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