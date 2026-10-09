Kaybeden Nobel olur

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“Nobel Komitesi’nin benim gibi insanlara bu ödülü vermemek gibi bir ünü var” diyen Trump, ödülü kazanma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğünü belirtti. Trump, Ocak 2025’te yeniden başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini sık sık dile getiriyor. Sekiz savaşın sona ermesini sağladığını ve İran’ın nükleer silah edinmesini engellediğini öne süren Trump, bu girişimlerinin ödül için yeterli olduğunu savunurken, geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’nun ödül madalyasını kendisine verdiğini hatırlatarak, “Geçen sefer ödülü alan kişi aracılığıyla dolaylı olarak bu onura eriştim” dedi.

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TRUMP’IN ÇIPLAK HEYKELİ AP BİNASINDA

STRAZBURG’daki Avrupa Parlamentosu (AP) binasında ABD Başkanı Donald Trump’ı çıplak şekilde tasvir eden 2.6 metre yüksekliğinde altın kaplama bir heykel sergilenmeye başladı. Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot’un ‘The Orange Plague’ (Turuncu Veba) adını verdiği heykelde Trump, elinde golf sopası ve teraziyle daha küçük bir adamın sırtında otururken tasvir ediliyor. Heykelin alt kısmında ise ‘Adaletsizliğin Kralı’nın ağzından şu sözlere yer veriliyor: “Bir adamın sırtında oturuyorum. Adam yükün altında eziliyor. Ona yardım etmek için her şeyi yaparım. Sırtından inmek hariç.”

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