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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

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Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi
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Kanada’da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı. Ekipler, kayakçı genci yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarabildi.

Kanada’nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.

Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.

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