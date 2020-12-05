Kayak tatili Avrupa’yı böldü

Koronavirüste ikinci dalgayla mücadele eden bazı Avrupa ülkeleri, Noel tatili döneminde yeni bir yayılım dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için kayak tatilleri konusunda önlem almaya başladı. Almanya, İtalya ve Fransa, yüz binlerce insanın ziyaret ettiği kayak merkezlerini kapatırken, Fransa İsviçre’deki kayak merkezlerinin açık olması nedeniyle sınırlarda ‘kayak’ kontrolleri yapılacağını açıkladı. Fransa’nın İsviçre sınırında yer alan Chatel kasabasında halk, kayak yasaklarını protesto etmek için evlerinin camına İsviçre bayrakları astı. Fransız hükümeti ayrıca yurtdışına kayak tatiline giden vatandaşlara karantina uygulaması getirmeyi planlıyor.

OTELLER KAPALI, KAYAK AÇIK

Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’nin yanı sıra Avusturya ve İspanya da kayak merkezlerinin tamamen kapatma konusunda isteksiz. Avusturya 24 Aralık’tan itibaren kayak merkezlerinin açılmasına izin vermesine rağmen, oteller 7 Ocak’a kadar kapalı kalacak. Avusturya aynı zamanda Almanya ve İtalya gibi vaka sayısı yüksek ülkelerden ziyaretçilerin kabul edilmesine kısıtlama getirmeyi planlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Birliği genelinde kayak merkezlerini 10 Ocak’a kadar kapatma çağrısı nedeniyle baskı altında bulunan Avusturya, kayağı günübirlik ziyaretlerle sınırlama yolunu seçti. Avusturya’da kayak turizmi ekonomik gelirde çok önemli bir konumda.

YILLIK GELİR 28 MİLYAR EURO

Dünyadaki kayak tutkunlarının yüzde 43’üne ev sahipliği yapan Avrupa Alpleri, bölge ülkelerine yıllık yaklaşık 28 milyar Euro’luk gelir sağlıyor. En fazla geliri Avusturya sağlarken, Fransa ikinci sırada yer alıyor. Avusturya’nın açık kalması, Fransa’nın ise yasak uygulamasının iki ülkenin turizmden elde edeceği gelir seviyesini önemli oranda değiştirecek.

VİRÜS KAYAK MERKEZİNDEN YAYILMIŞTI

Koronavirüsün ocak ve şubat aylarında Avrupa’ya yayılmasında, 40’tan fazla ülkeden vatandaş ağırlayan kayak merkezlerinin rolü olduğu biliniyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, söz konusu durumu hatırlatarak yeni bir dalgaya neden olmamak için, İsviçre ve İspanya sınırlarında kontroller yapılacağını söyledi. Avusturya’nın Tirol eyaletinde yer alan turistik Ischgl beldesindeki “Alplerin Ibizası” olarak ünlenen lüks bir kayak merkezinin, Avusturya, İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, İsveç, İzlanda ve Danimarka’daki yüzlerce koronavirüs vakasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Alman medyası Ischgl’yi virüsün ‘üreme alanı’ olarak tanımlamıştı.