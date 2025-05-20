Kavşaktaki can pazarı kamerada! Saniyeler içinde felaket yaşandı

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Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Sanxia Mahallesi'nde, aşırı hız yapan bir araç kırmızı ışıkta geçerek korkunç bir kazaya neden oldu.

Araç önce 3 motosiklete çarptı, ardından kavşaktan geçen yayaların arasına daldı. Korkunç kaza, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Polisin paylaştığı görüntülere göre, yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, ölenlerin 12 yaşında iki kız öğrenci ve 40'lı yaşlarda bir kadın olduğu ifade edildi.

Yetkililer, yaralılardan yedisinin ortaokula, birinin anaokuluna giden bir öğrenci, diğerlerinin ise yetişkin olduğunu söyledi.

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78 yaşındaki sürücünün komada olduğu ve alkol almadığı belirtildi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Görgü tanıkları, yüksek hızda seyreden aracın kırmızı ışıkta frene dahi basmadığını ve motosikletlere çarpmasının ardından refüje girmeden önce karşıdan karşıya geçen öğrencileri ezdiğini söyledi.

Kendisinin de kazadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Dehşet vericiydi. Üç öğrenciye çarptı ve çocuklar oldukları yerden yaklaşık 20-30 metre uzağa düştü" dedi.

Kazadan ucuz kurtulan bir öğrenci, "Araba arkadan hızla geliyordu. Bir adım daha atsaydım bana da çarpacaktı. Her yerde toz vardı. Havaya uçuşan kırık kask parçaları gördüm" ifadesini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan bir yerel yetkili de "Masum çocukların yerde yattığını gördüm. Yerde yatan bir kız çocuğuna, annesiyle birlikte gözlerini kapatmamasını söyledik" dedi.

TAYVAN LİDERİ LAİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Tayvan lideri Lai Ching-te kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı 3 ayrı hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Lai, soruşturmayı yakından takip edeceğini ve yaralılar için tüm imkanların kullanılacağını belirtti.