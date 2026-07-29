Katz’ın Türkiye korkusu diline vurdu

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Ülkesinin Kanal 14 TV kanalına konuşan İsrailli bakan, Tel Aviv ile Ankara arasında bir askeri çatışmanın olmadığını ve bunu da istemediklerini belirtse de verdiği örneklerle Ankara’ya mesaj göndermeye çalıştı. İstanbul’un fethine gönderme yapan Katz, "Biz çöken Hıristiyan imparatorluğu değiliz. Kudüs de sizin Osmanlı İmparatorluğu’nu kurarken fethettiğiniz İstanbul değil. Biz buradayız sonsuza dek. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve güçlüyüz" diye konuştu.

Demecinde Suriye’ye de değinen Katz, Türkiye’nin Şam’ı koz olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini iddia ederken Suriye’nin Türkiye tarafından güçlendirilmesini istemediklerini dile getirdi.

'ABD İZİN VERMİYOR'

İran savaşına da değinen İsrailli bakan İran’ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD’nin İran’ın komşu ülkelere saldırmasından ve küresel petrol krizi çıkmasından endişe ettiği için onay vermediğini belirtti.