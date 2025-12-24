Katz’dan küstah açıklamalar: Gazze ve Suriye’den çıkmayacağız

Haberin Devamı

Ortadoğu’daki neredeyse tüm gerginliklerin tarafı olan İsrail, bölgedeki zorbalığından vazgeçmeyeceğinin işaretlerini veriyor. Dışişleri Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Batı Şeria’da bin 200 yeni konut inşa edilmesini öngören anlaşmanın imzalandığı törende Gazze ve Suriye’den çekilmeyeceklerini söyledi.

KUZEY GAZZE AÇIKLAMALARI

Beit El Yahudi yerleşiminde konuşan Katz, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerleşimlerin yeniden kurulacağını söyledi. İsrail askerleri tarafından kurulan askeri-tarım yerleşimlerine atıfta bulunarak, “Zamanı geldiğinde, Tanrı’nın izniyle, Gazze’nin kuzeyinde, kökünden sökülüp atılan toplulukların yerine Nahal ileri karakolları kuracağız. Bunu doğru şekilde ve uygun zamanda yapacağız” dedi. Ancak ilerleyen saatlerde Katz’ın ofisi düzeltme yaparak “hükümetin Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri kurma niyeti olmadığını” belirtti. Katz’ın Gazze’nin kuzeyine öncü gruplar gönderilmesi yolundaki açıklamalarının ‘yalnızca güvenlik bağlamında yapıldığı’ kaydedildi.

Haberin Devamı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze’deki tüm bölgeleri terk etmesi gerekiyor. Gazze planı kapsamında ilk aşamada; işgal ettiği bölgelerden kısmen çekilen İsrail ordusu, ikinci aşama öncesi Gazze Şeridi’nin yarısını hâlâ işgal altında tutuyor. Katz’ın bahsettiği İsrail ordusuna bağlı Nahal programları, askeri hizmet ile sivil topluluk yaşamını birleştirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Peace Now (Şimdi Barış) adlı sivil toplum örgütü, Katz’ın Gazze’de yerleşim kurulmasına verdiği destek nedeniyle sert bir açıklama yaptı. Örgüt, bu söylemlerin gerçeklikten kopuk olduğunu ve aşırı sağ unsurlarla örtüştüğünü savundu.

'BİR MİLİM ÇEKİLMEYİZ'

İsrailli bakan, Gazze Şeridi’nin yanı sıra “Bir milimetre bile geri adım atmayacağız” ifadesini kullanarak Suriye’den de çıkmayacaklarını iddia etti. İsrail ordusu, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda 12 bin dönümlük alanı işgal etmiş; stratejik olarak ifade edilen Şeyh Dağı da dahil olmak üzere dokuz askeri üs kurmuştu.