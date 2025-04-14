Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry uzay yolculuğunu tamamladı: Dünya'ya döner dönmez toprağı öptü

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Katy Perry ve beş kadın mürettebat üyesi, Pazartesi sabahı yerel saatle 08:30'da yolculuklarına başladı. Ekip, NS-31 göreviyle uzayın sınırı kabul edilen Karman hattını (100 km) geçerek Dünya'ya dönüş yaptı. Blue Origin, uçuş yaklaşık 10 dakika sürdüğünü açıkladı.



Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, kalkış öncesinde mürettebata seslendi ve "Bu deneyimin sizi nasıl değiştireceğini duymak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Ekipte Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de yer alıyordu.

Skynews'ün haberine göre, Mürettebatta yer alan gazeteci Gayle King'in yakın arkadaşı Oprah Winfrey de fırlatma alanındaydı. Winfrey, "50 yıllık arkadaşım için hiç bu kadar gurur duymamıştım" açıklamasında bulundu.

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İLK AÇIKLAMALAR

Uçuşun ardından ekip üyeleri ilk açıklamalarını yaptı. İnsan hakları aktivisti Amanda Nguyen, uzay yolculuğunun ardından "Hiçbir rüya çok çılgın değildir" mesajını verdi. Nguyen, uçuş sırasında "Asla, asla vazgeçmeyin" yazılı bir notu uzay boşluğuna bıraktığını anlattı.

Kerianne Flynn, uzay deneyimini "hayatımın en inanılmaz anı" olarak nitelendirdi. Flynn, "Ay'ın görüntüsünün kendisine özel bir hediye gibi geldiğini" ifade etti. Flynn, bu tür deneyimlerin herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Gazeteci Gayle King ise uzayda yaşadığı "tuhaf sessizlik" hissini paylaştı. King, bu deneyimin insanlara daha iyi olmaları gerektiğini hatırlattığını belirtti.



Sıfır yerçekiminde sandalyeye oturmaya çalışırken yaşadığı komik anıları anlatan King, Katy Perry'nin Louis Armstrong şarkısı söylediğini doğruladı.

Mühendis Aisha Bowe, uzay deneyiminin kendisini sonsuza dek değiştirdiğini söyledi. Bowe, mürettebat arasında yaşanan özel bağın ve dünyayla kurulan yeni ilişkinin kendisini derinden etkilediğini vurguladı.

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1963'TEN BU YANA BİR İLK! DÜNYA'YA DÖNER DÖNMEZ YERİ ÖPTÜ

1963'te Valentina Tereşkova'nın tek başına yaptığı uzay yolculuğundan bu yana ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzaya çıktı. NS-31 görevi, Blue Origin'in 11. insanlı uzay uçuşu oldu.



Perry, dünyaya döndükten sonra toprağı öperken, Sanchez de gazetecilere 'bekledikleri gibi bir uçuş olmadığını' söyledi.



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Perry, uçuş öncesinde Elle dergisine verdiği röportajda 20 yıldır bu anı hayal ettiğini belirtti. ABD'li yıldız,ifadelerini kullanmıştı.

Mürettebat, uzaydan Dünya manzarasını görünce heyecanla çığlık attı. Ekip, kısa süren yolculuğun ardından yeryüzüne döndü.

Blue Origin, uzay turizmine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elon Musk’a ait SpaceX ile rekabet halinde olan şirket, gelecekte turistleri yörüngeye taşıma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Ocak ayında, şirketin daha güçlü roketi New Glenn, insansız ilk yörünge görevini başarıyla tamamlamıştı.