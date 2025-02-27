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Katy Perry uzay yolcusu! 11. insanlı uçuş olacak

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#Katy Perry#ABD#Blue Origin
Katy Perry uzay yolcusu 11. insanlı uçuş olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 23:24

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacağı bildirildi. Söz konusu uçuşun New Shepard roketinin 11. insanlı uçuşu olacağı belirtildi.

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Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, ilkbaharda "New Shepard" adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

NEW SHEPARD ROKETİNİN 11. İNSANLI UÇUŞU OLACAK

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmayan açıklamada, söz konusu uçuşun New Shepard roketinin 11. insanlı uçuşu olacağı belirtildi.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

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#Katy Perry#ABD#Blue Origin

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