Katrina yıktı Brad yaptı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikalı aktör Brad Pitt’in, Katrina Kasırgası mağdurlarına yardım için New Orleans’ta yaptırdığı konutların ilk altısı, hak sahiplerine teslim edildi.

Pitt, "Burada yaşayacak aileler adına çok mutluyum. Ama burada yaşayamayacak olanlar da hep aklımda" dedi. Pitt’in geçen yıl kurduğu "Make It Right" adlı vakıf, 2005 yılının ağustos ayı sonunda kasırganın yerle bir ettiği şehirde ilk aşamada 150 ev inşa edecek. Enerji tasarruflu, çevre dostu, bahçeli evler, "Lower 9th Ward" mahallesinde yer alıyor. Pitt, hedefinin 1000 ev olduğunu açıkladı.