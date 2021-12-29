Katmandu’ya mevsimin ilk karı yağdı

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Nepal’in başkenti Katmandu’da bulunan Chandragiri tepesine mevsimin ilk karı yağdı, bölge halkı tepeye akın etti.

Nepal’in başkenti Katmandu’da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kentin turist destinasyonlarının başında gelen Chandragiri tepesi karla kaplanırken bölge halkı da tepeye akın etti.

İlk defa kar gören bölge halkı bu anları da ölümsüzleştirdi. Beyaza bürünen 2 bin 551 metre yükseklikteki tepede karın tadını çıkaran halk, kar topu oynadı.

Kar yağışının tadını çıkarak Sunıl Chhetrı adlı vatandaş, “İlk kez kar görüyorum. Geçtiğimiz yıl 4 kez buraya kar görebilmek için ailemle birlikte geldim. Ancak bugün görebildik” dedi.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.