Katliamlar durmuyor... İsrail 8 günde 5 okul vurdu

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Nuseyrat mülteci kampında bulunan Birleşmiş Milletler’e ait ‘Abu Oraiban’ okuluna düzenlenen saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi de yaralandı. Son sekiz günde beşinci kez, sivil Filistinlilerin barınak olarak kullandığı bir okul hedef alınırken Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, okullarda yerinden edilmiş sivillerin yaşadığını belirterek, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail güçlerinin Deyr el-Belah’ta es-Selam Caddesi’ndeki bir eve düzenlediği saldırıda biri çocuk en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürdüğü sivillerin sayısı 38 bin 664’e yükseldi. Yetkililer dün itibariyle son 24 saatte en az 80 kişinin daha öldürüldüğünü bildirdi. İngiliz akademi dergisi The Lancet, İsrail’in aylardır süren saldırılarında doğrudan ve dolaylı olarak 186 bin Filistinli sivilin ölmüş olabileceğini duyurmuştu.

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TÜRK-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ HEDEF ALINDI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni hedef alan saldırılarına yönelik kınama mesajı yayımladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Filistin basınında yer alan ve Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail’in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze’de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail’in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi.