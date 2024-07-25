Katliamcı Netanyahu ayakta alkışlandı... ABD Kongresi’nde şov yaptı: 3 dakika 40 saniye alkışlandı

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Dünya dün akşam ABD Kongresi’ndeki şova odaklandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere ‘onur konuğu’ olarak gittiği ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı. İsrail Başbakanı’nın girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü. Netanyahu’nun konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü. Netanyahu kongre’de düzenlenen ortak toplantıda yaptığı konuşmada, Amerikan liderlerini, Gazze’de Hamas’la devam eden çatışmalar nedeniyle İsrail’e daha fazla destek olmaya çağırırken, yaklaşık 40 bin Filistinli sivilin ölümüne yol açan savaşa karşı çıkan protestocuları da eleştirdi.

BIDEN’I ÖVDÜ

Netanyahu, konuşmasına Amerikan desteğinin sürdürülmesi çağrısında bulunarak başladı. Birlik ve beraberlik duygusunun altını çizdi. Ancak konuşmasının ilerleyen kısımlarında bu üslubundan uzaklaşarak meydan okuyucu tona büründü. Gazze’deki savaşın ardından ortaya çıkan iç siyasi boşluğa değindi. Konuşmasının başında özellikle Biden’ın “İsrail’le yarım asırlık dostluğunu” ve “7 Ekim saldırılarının ardından verdiği desteği” övdü.

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TRUMP’A TEŞEKKÜR

Netanyahu, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020’de imzalanan, Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalardan olan İbrahim Anlaşmaları’ndaki arabulucu rolü için eski Başkan Donald Trump’a da teşekkür etti.

İRAN’A KARŞI SAVAŞIYORUZ

Konuşmasının ilerleyen sürecinde Netanyahu, İsrail’in Hamas, Hizbullah ve Husilerle savaştığında İran’la savaştığını ve sonuç olarak da ABD’yi koruduğunu dile getirdi. “Bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınızdır” ifadelerini kullandı.

SAVAŞI SÜRDÜRMEYE KARARLI

Netanyahu, “tam zafer” elde edilene kadar savaşı sürdürme sözü verdi. Netanyahu, “Bu topraklar bizim. Dört bin senedir buradayız. Sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı. Bu durum, ateşkes müzakerelerine dair umutları da söndürdü. Bununla beraber Hamas tarafından serbest bırakılan eski rehineler ve aileleri Meclis salonunda yerini aldı.

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HAMAS TESLİM OLURSA BİTER

İlerleyen süreçte Netanyahu, Hamas’ın teslim olduğu takdirde savaşı bitireceklerini vurguladı. Netanyahu, “ABD’ye şu çağrıda bulunuyorum. Destek olun, biz de hızlıca bitirelim. Eğer Hamas teslim olur ve tüm rehineleri bırakırsa Gazze’deki savaş yarın bitebilir. Gazze İsrail’e tehdit olmamalı” dedi.

‘İLK’ OLARAK YERİNİ ALDI

Konuşmasının bitiminde İsrail Başbakanı “tezahüratlar” ve “ıslıklar” eşliğinde uğurlandı. Bununla birlikte Netanyahu, Kongre’nin ortak toplantısına dört kez hitap eden ilk dünya lideri oldu. Netanyahu’nun yaptığı konuşma 45 dakika sınırını aştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kongre’de yaptığı son konuşmada 30 dakikadan biraz daha az bir süre almıştı. Öte yandan Biden ve Netanyahu’nun da bugün görüşmesi bekleniyor.

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WASHINGTON’DA DEV PROTESTO

- İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, dün Washington’da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pensilvanya Caddesi’ni trafiğe kapattı. Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu’nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı’nı protesto için bir araya geldi. Ellerinde “Gazze’de hemen ateşkes”, “Soykırımcı Bibi”, “Soykırımcı Biden”, “Özgür Filistin” ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.

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DİNLEME CİHAZI İDDİASI

Öte yandan Filistin destekçisi bazı göstericilerin, Netanyahu’nun Washington’da kaldığı Watergate Oteli’ne girerek yaklaşık yarım saat yangın alarmını çalıştırdıkları ve İsrail heyetinin kullandığı masaya böcek döktükleri gündemde yerini aldı. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre de protestocuların otele dinleme cihazları yerleştirdikleri belirtilerek konuyla alakalı Gizli Servis’in araştırma yaptığı bildirildi.