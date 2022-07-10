Katliama hazırlanmış! Shinzo Abe’nin katilinin silahları kan dondurdu

Japonya'nın eski Başbakanı ve ülkenin en önemli siyasi figürlerinden biri olan olan 67 yaşındaki Shinzo Abe, cuma günü, seçim kampanyası konuşmasını yaparken vurularak öldürüldü.
Polis, 41 yaşındaki eski Japon donanması üyesi Tetsuya Yamagami'yi, Abe'nin vurulmasının hemen ardından tutukladı. Eski Başbakan hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra kan kaybından öldü.
Japon polisi, Yamagami'nin evinde bulunan, cep telefonuyla kontrol edilen beş ve dokuz namlulu bir "av tüfeği" de dahil olmak üzere el yapımı olan silahlarına el koydu.
İNTERNETTEN PARÇA SATIN ALMIŞ
Japon medyası, Yamagami'nin silahı çevrimiçi satın alınan parçalardan silah yaptığını, saldırıyı planlamak için aylar harcadığını, hatta bir gün önce yaklaşık 200 km uzaktaki diğer bir Abe seçim kampanyası etkinliklerine katıldığını söyledi.
Japon yanın kuruluşu NHK, şüphelinin polise, bazılarını internetten satın aldığı parçalarla üç, beş veya altı boru olmak üzere çelik boruları bantla sararak silah yaptığını söylediğini açıkladı. Katilin evinde el bombaları bulunduğu da iddia edilmişti.
Saldırganın suikastı gerçekleştiği yerden üç kilometre ötedeki bir binanın sekizinci katında tek odalı bir apartman dairesine yapılan baskında ev yapımı silah ve bomba ele geçirildiğinin anlatıldığı haberlerde, mayıs ayında çalıştığı işinden ayrılan saldırganın yaptığı bu silahlarla Abe'yi öldürmeyi planladığı ifadesi var.
SES VE DUMAN BARUT KAYNAKLI
Tetsuya Tsuda adlı silah uzmanı bir gazetecinin bilgisine başvuran Yomiuri gazetesi, uzmanın görüşüne göre saldırganın, namludan kurşunun atılması için gereken patlayıcıyı havai fişeklerde de kullanılan ve herhangi bir yerden kolayca elde edilebilecek baruttan imal ettiğini, silah ateş aldığında çıkan sesin ve dumanın da bunun kanıtı olduğunu belirtmiş.
Yamagami, küçük apartmanlardan oluşan bir binanın sekizinci katında yaşıyordu.
Binanın asansörü, maliyet tasarrufu sağlayan bir tasarımla yalnızca üç katta duruyordu. Yamagami inip dairesine giden bir kat merdiveni çıkmak zorunda kalıyordu.
KOMŞULARI DA İFADE VERDİ
Bir kat aşağıda oturan komşularından biri, 69 yaşında bir kadın, onu Abe'nin öldürülmesinden üç gün önce gördüğünü anlattı.
"Merhaba dedim ama beni görmezden geldi. Maske takmamıştı, yere bakıyordu. Gergin görünüyordu. Bense görünmez gibiydim. Sanki bir şey onu rahatsız ediyormuş gibi görünüyordu.”
Katilin ayda 35.000 yen (260 $) kira ödediği öğrenildi.
Yamagami'den iki kapı ötede oturan ve adını Mai olarak veren Vietnamlı bir kadın, onun kendini tutuyormuş gibi göründüğünü söyledi: “Onu birkaç kez gördüm. Asansörde ona selam verdim ama hiçbir şey söylemedi.”
ESKİ ASKER OLDUĞU DOĞRULANMADI
Japonya donanması sözcüsü, Tetsuya Yamagami adlı bir kişinin 2002'den 2005'e kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptığını ve medyanın bildirdiği gibi şüpheli katilin bu olup olmadığını söylemeyi reddettiğini söyledi.
Sözcü, bu Yamagami'nin güneybatıdaki büyük bir donanma üssü olan Sasebo'daki bir eğitim birimine katıldığını ve bir muhrip topçu bölümüne atandığını söyledi. Adam daha sonra Hiroşima'da bir eğitim gemisine atandı.
Yapılan açıklamada “Hizmetleri sırasında, Öz Savunma Kuvvetleri üyeleri yılda bir kez gerçek mühimmatla eğitim alıyor. Ayrıca silahların arızalarını ve bakımını da yapıyorlar" denildi.
Ancak uzmanlar bunun, askerileri silah yapabilecek kadar bilgi sahibi yaptığına inanmadıklarını açıkladılar.
DİNİ GRUBU İŞARET ETMİŞTİ
Mainichi gazetesinin bildirdiğine göre, Yamagami donanmadan ayrıldıktan bir süre sonra bir personel şirketine kaydoldu ve 2020'nin sonlarında Kyoto'daki bir fabrikada forklift operatörü olarak çalışmaya başladı.
Gazete, nisan ayının ortasına kadar sorunsuz çalışan adamın izinlerini kullandıktan sonra 15 Mayıs'ta işten ayrıldığını söyledi.
Olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan Abe'yi sevmediği için cinayeti işlediğini belirtmişti. Abe'nin katili daha sonraki ifadelerinde ise annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'yi hedef aldığını açıklamıştı.