Katliama büyük öfke

PORTEKİZ’in başkenti Lizbon’dan yaklaşık 40 km uzaklıktaki Azambuja yakınlarındaki Torrebela turist avlanma bölgesinde 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiği tahmin edilen yabani hayvan katliamı dünyayı ayağa kaldırdı. BBC Türkçe’nin haberine göre Portekizli yetkililer, çoğunluğu geyik 540 yabani hayvanın öldürülmesine sert tepki gösterirken, Portekiz Çevre Bakanı Joao Fernandes olayı “iğrenç bir çevre suçu” olarak tanımladı. Fernandes, katliama ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaşan 16 İspanyol avcının cezalandırılması gerektiğini savundu.

‘AVCILIK DEĞİL KIYIM’

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hayvan ayırt etmeden yapılan bu kıyımın, biyoçeşitlilik ve ekosisteme katkısı olabilecek bir pratik olan avcılıkla ilgisi yoktur” ifadeleri yer aldı. Bölgede hayvanları tekil olarak avlamaya izin verilse de, söz konusu olayda bölgedeki geyik popülasyonunun çoğunluğunun öldürüldüğü bildirildi. Yaklaşık 1100 hektarlık alanın çevresinin kapalı olduğu ve öldürülen hayvanların avcılardan kaçma şansının bulunmadığı belirtildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucuları birbiri ardına açıklamalar yaparak olaya tepki gösterdi. Torre de Bela av alanının yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.