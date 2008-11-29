Katliam gibi kurtarma

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Katliam gibi kurtarma

Katliam gibi kurtarma

Mumbai’de çarşamba gecesi başlayan İslamcı terör saldırısı, 143 can aldıktan sonra dün Yahudi merkezine düzenlenen operasyonla büyük ölçüde kontrol altına alındı. İntihar eylemini andıran koordineli saldırıları düzenleyen teröristlerden 9’u ölü, biri de sağ ele geçirildi. Yahudi örgütü Chabad Lubavitch’in merkezinin bulunduğu Nariman Evi’ndeki rehinelerin hepsinin öldüğü iddia edildi.

YAHUDİ MERKEZİ'NDE SON DURUM

REHİNE OLAYINDA SON DURUM

HİNDİSTAN’ın finans merkezi Mumbai’de Çarşamba gecesi yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve 143 insanın yaşamına mal olan İslamcı terör eylemi, dün Nariman Evi’ndeki Yahudi Merkezi’ne düzenlenen operasyonla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Oteller, kafe, tren istasyonu Yahudi merkezi ve hastanenin de aralarında bulunduğu 10 noktayı vuran teröristler, dehşet dolu saatler yaşattıkları kenti kan gölüne çevirdi. 290 kişinin de yaralandığı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 9 terörist ölü, biri de sağ ele geçirildi.

Helikopterlerle indirilen komandolar, Ortodoks Yahudi örgütü Chabad Lubavitch’in merkezinin bulunduğu Nariman Evi’nin dış duvarını havaya uçurdu. Rehinelerin bulunduğu merkezi kuşatan komandolar binanın dış duvarında delik açtı. Muazzam patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı. Patlamadan sonra binadan duman yükselirken, silah seslerinin ardından komandolar, merkezden çıkarken silahlarını havaya kaldırdılar ve zafer işaretleri yaptılar.

Merkezde mevzilenen iki teröristin de ölü ele geçirildiği belirtiliyor. Musevi merkezinin temizlenmesi üzerine, sokağa dökülen halk sevinç gösterileri yaptı.

Kurtulan yok

Nariman Evi’nin önünde hazır bekleyen İsrailli uzman arama kurtarma ekibi Zaka, merkezde tutulan rehinelerden kurtulan olmadığını bildirdi. Nariman Evi çevresindeki personeline atfen Kudüs’te açıklama yapan Zaka yetkilileri, "Görünüşe göre, rehin tutulan tüm Yahudiler öldü" dedi, ancak ölü sayısı konusunda ayrıntı vermedi. Bir İsrailli diplomat ise altı İsrallli rehinenin öldüğünü açıkladı. Rehin tutulanlar arasında bir ABD’li haham ile eşi de bulunuyordu.

Hindistan, Yahudi merkezini basan teröristlere karşı düzenlenecek operasyona yardımcı olmak için, kente komando birliği göndermeyi teklif eden İsrail’e hayır cevabı verdi.

/images/100/0x0/55eb16eaf018fbb8f8aa57d5

Oteller kurtarıldı

Dün sabah önce birkaç teröristin direndiği Tac Mahal ile Oberoi otellerine operasyon düzenlendi. İki otelde de çıkan çatışmaların ardından, binalar büyük ölçüde temizlendi. Güvenlik güçleri teröristlerin üzerine, el bombalarıyla saldırdı. Polis, Tac Mahal otelindeki bir odada 15 ceset, Oberoi otelinde ise 24 ceset buldu. Otellerde tutulan ve sağ kalan tüm rehineler kurtarıldı.

Silahları otelde saklamışlar

Hintli bir yetkili, Ebu İslami adlı bir militanı yakaladıklarını, bu kişinin, saldırılardan dört gün önce Oberoi oteline yerleştiğini ve Çin malı el bombaları da dahil silah ve patlayıcıları oteldeki odasında sakladığını belirtti. Aynı yetkili otel odasında, Hint Okyanusu’ndaki Maurice Adasına ait bir kimlik kartı ile kredi kartlarının da bulunduğunu açıkladı.

Hintli güvenlik güçleri, teröristlerin saklanmış olabileceği ihtimalini göz önüne alarak, kentte militan avı başlattı. Aramalar sırasında güvenlik güçleri, teröristleri Bombay’a getiren balıtçı teknesini kıyıda içinde bir cesetle terk edilmiş bir şekilde buldu. Teknenin, Pakistan’ın Karaçi kentinden geldiği sanılıyor.

Pakistan’a suçlama

Hintli yetkililer, Mumbai’deki saldırılarla ilgili olarak Pakistan’ı suçlamaya devam ediyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee, batıdaki Jodhpur kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumbai’deki kanlı saldırıların arkasında gelen ilk istihbarat bilgilerine göre Pakistan’daki bazı unsurların bulunduğunu ileri sürdü.

Hindistan istihbaratı da sağ ele geçirilen bir teröristin Pakistan vatandaşı olduğunun ortaya çıktığını belirtti. İstihbarat yetkilileri, "Sağ yakalanan teröristler konuştuğunda, saldırının üzerindeki esrar perdesinin kalkacağını umuyoruz. Ancak bunun için, zamana ihtiyaç var" diye konuştular.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin