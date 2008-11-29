Katliam gibi kurtarma

YAHUDİ MERKEZİ'NDE SON DURUM

REHİNE OLAYINDA SON DURUM

HİNDİSTAN’ın finans merkezi Mumbai’de Çarşamba gecesi yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve 143 insanın yaşamına mal olan İslamcı terör eylemi, dün Nariman Evi’ndeki Yahudi Merkezi’ne düzenlenen operasyonla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Oteller, kafe, tren istasyonu Yahudi merkezi ve hastanenin de aralarında bulunduğu 10 noktayı vuran teröristler, dehşet dolu saatler yaşattıkları kenti kan gölüne çevirdi. 290 kişinin de yaralandığı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 9 terörist ölü, biri de sağ ele geçirildi.



Helikopterlerle indirilen komandolar, Ortodoks Yahudi örgütü Chabad Lubavitch’in merkezinin bulunduğu Nariman Evi’nin dış duvarını havaya uçurdu. Rehinelerin bulunduğu merkezi kuşatan komandolar binanın dış duvarında delik açtı. Muazzam patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı. Patlamadan sonra binadan duman yükselirken, silah seslerinin ardından komandolar, merkezden çıkarken silahlarını havaya kaldırdılar ve zafer işaretleri yaptılar.



Merkezde mevzilenen iki teröristin de ölü ele geçirildiği belirtiliyor. Musevi merkezinin temizlenmesi üzerine, sokağa dökülen halk sevinç gösterileri yaptı.



Kurtulan yok



Nariman Evi’nin önünde hazır bekleyen İsrailli uzman arama kurtarma ekibi Zaka, merkezde tutulan rehinelerden kurtulan olmadığını bildirdi. Nariman Evi çevresindeki personeline atfen Kudüs’te açıklama yapan Zaka yetkilileri, "Görünüşe göre, rehin tutulan tüm Yahudiler öldü" dedi, ancak ölü sayısı konusunda ayrıntı vermedi. Bir İsrailli diplomat ise altı İsrallli rehinenin öldüğünü açıkladı. Rehin tutulanlar arasında bir ABD’li haham ile eşi de bulunuyordu.



Hindistan, Yahudi merkezini basan teröristlere karşı düzenlenecek operasyona yardımcı olmak için, kente komando birliği göndermeyi teklif eden İsrail’e hayır cevabı verdi.



Dün sabah önce birkaç teröristin direndiği Tac Mahal ile Oberoi otellerine operasyon düzenlendi. İki otelde de çıkan çatışmaların ardından, binalar büyük ölçüde temizlendi. Güvenlik güçleri teröristlerin üzerine, el bombalarıyla saldırdı. Polis, Tac Mahal otelindeki bir odada 15 ceset, Oberoi otelinde ise 24 ceset buldu. Otellerde tutulan ve sağ kalan tüm rehineler kurtarıldı.Hintli bir yetkili, Ebu İslami adlı bir militanı yakaladıklarını, bu kişinin, saldırılardan dört gün önce Oberoi oteline yerleştiğini ve Çin malı el bombaları da dahil silah ve patlayıcıları oteldeki odasında sakladığını belirtti. Aynı yetkili otel odasında, Hint Okyanusu’ndaki Maurice Adasına ait bir kimlik kartı ile kredi kartlarının da bulunduğunu açıkladı.Hintli güvenlik güçleri, teröristlerin saklanmış olabileceği ihtimalini göz önüne alarak, kentte militan avı başlattı. Aramalar sırasında güvenlik güçleri, teröristleri Bombay’a getiren balıtçı teknesini kıyıda içinde bir cesetle terk edilmiş bir şekilde buldu. Teknenin, Pakistan’ın Karaçi kentinden geldiği sanılıyor.Hintli yetkililer, Mumbai’deki saldırılarla ilgili olarak Pakistan’ı suçlamaya devam ediyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee, batıdaki Jodhpur kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumbai’deki kanlı saldırıların arkasında gelen ilk istihbarat bilgilerine göre Pakistan’daki bazı unsurların bulunduğunu ileri sürdü.Hindistan istihbaratı da sağ ele geçirilen bir teröristin Pakistan vatandaşı olduğunun ortaya çıktığını belirtti. İstihbarat yetkilileri, "Sağ yakalanan teröristler konuştuğunda, saldırının üzerindeki esrar perdesinin kalkacağını umuyoruz. Ancak bunun için, zamana ihtiyaç var" diye konuştular.