Katliam böyle başladı

Haberin Devamı

TREN İSTASYONUNDA SALDIRI BÖYLE BAŞLADI/VİDEO

TERÖR FİNANS KALBİNİ VURDU



Mumbai'de tren istasyonunda başlayan saldırıda, kafelerde oturan insanlar kendilerini kurşunlardan korumaya çalışırken görülüyor.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde ilk anlar gayet sakin görünüyor. Yolcular yürüyerek trenlere yetişmeye çalışıyor. Aniden her taraftan kurşunlar yağmaya başlıyor.



Bir terörist kurşun yağdırırken tren istasyonundaki silahlı bir koruma da ona karşılık veriyor. Ancak koruma sonra duvarın arkasına saklanmak zorunda kalıyor. Bu anda tren istasyonundaki yolcular ise yerlere eğilerek kurşunlardan kurtulmaya çalışıyor.

29 yabancı öldü

Saldırılarda 195 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırılarda ölenlerden 29'unun yabancı uyruklu olduğu açıklanmıştı.