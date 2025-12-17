Katili oğlu çıktı

Haberin Devamı

Hollywood’un efsanevi yönetmeni Rob Reiner (78) ve eşi Michele Singer Reiner’ın (68) pazar günü Los Angeles’ta bulunan evlerinde boğazları kesilmiş halde kızları Romy Reiner tarafından ölü bulunmasının ardından, kan donduran olaya dair sır perdesi aralanmaya başladı. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre çiftin 32 yaşındaki ortanca oğlu Nick Reiner ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı. Ebeveyn katili olan Nick Reiner’ın cinayetleri neden işlediğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, polis memurları tarafından yakalanarak kelepçelendiği anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi. Öte yandanTMZ’nin haberine göre cinayetten bir gün önce bir yılbaşı partisine katılan Rob Reiner, oğlu Nick ile partide şiddetli bir kavga etti. 15 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen Nick’in yaşadığı otel odasının da cinayetin ardından “kanlar içinde” olduğu öne sürüldü.

SENARYOSUNU YAZDI BABASI YÖNETTİ

Reiner, oğlu Nick ile “Being Charlie” filminde birlikte çalışmıştı. Nick Reiner, yönetmenliğini babasının yaptığı, senaryosunu ise kendisinin yazdığı 2016 yapımı film gösterime girdiğinde People dergisine verdiği röportajda, uyuşturucu bağımlısı bir gencin hikâyesini konu alan filmin senaryosunda kendisinin bağımlılıkla mücadelesinden esintiler olduğunu ifade etmişti. Reiner ailesine yakın kaynaklar Nick’in bağımlılığı nedeniyle şiddet geçmişi olduğunu ancak kimsenin “işlerin cinayet noktasına geleceğini hiç düşünmediğini” ifade etti.