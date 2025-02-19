×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Katil balinalar kıyıya vurdu: 67'si telef oldu

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Katil Balina#Telef
Katil balinalar kıyıya vurdu: 67si telef oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 12:10

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti sahilinde 157 yalancı katil balinanın karaya vurduğu bildirildi. Balinaların 67'sinin telef olduğu açıklanırken bölgedeki elverişsiz şartların kurtarmayı imkansız hale getirdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin batı kıyısındaki Arthur Nehri yakınlarına 157 yalancı katil balina karaya vurdu. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi.

Tazmanya Eyaletine Deniz Koruma Programı'ndan yapılan açıklamaya göre balinalardan 67'si telef oldu, 90'ının hayat kalma mücadelesi verdiği tespit edildi.

Ancak bölgedeki elverişsiz şartların kurtarmayı imkansız hale getirdiği, balinalara ötanazi uygulanacağı belirtildi. Kurtarma ekibi balinalardan 2'sini yeniden yüzdürmeye çalışırken, şiddetli rüzgar ve dalgalı deniz nedeniyle kıyıya geri döndükleri ifade edildi.

53 YIL SONRA İLK

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri'nden Brendon Clark, "Tahminlerimize göre 24 ila 48 saattir mahsur kalmış durumdalar. (Hayatta kalan) Hayvanları doğrudan tekrar o dalgalara yüzdürmeye çalışmak zorlu bir iş ve tabii ki bu durum personelimiz için çok büyük güvenlik riskleri de doğururdu" dedi. Clark, Haziran 1974'ten bu yana yalancı katil balinaların Tazmanya'da ilk kez karaya vurduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Avustralya'daki balinaların karaya vurma olaylarının yüzde 80'inden fazlası Tazmanya'da, çoğunlukla da batı kıyısında gerçekleşiyor. Sahte katil balinalar, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor ve boyları 6 metreye kadar uzayabilirken, ağırlıkları 1,5 tona kadar çıkabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Katil Balina#Telef

BAKMADAN GEÇME!