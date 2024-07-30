Kate’in hayatı kitap oldu: Maskeli baloda barıştılar

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Robert Jobson’ın kaleme aldığı ‘Catherine: Galler Prensesi’ isimli kitapta yer verilen ayrıntılara göre, İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nde tanışan Kate ve gözde bekâr Prens William’ın ilişkileri, bir süre ayrıl-barış devam etti. William, ilişkilerinin başlarında Kate’e “ciddi düşünmediğini” bile söyledi. Ayrı oldukları dönemde Kate ve William, bir arkadaşlarının düzenlediği maskeli baloda yeniden bir araya geldi. İddiaya göre baloya hemşire kılığında gelen Kate ile William gecenin sonunda barışarak partiden ayrıldı. Prens’in bir sonraki hamlesi ise kız arkadaşı Kate’i, Kraliçe 2. Elizabeth’le tanıştırarak ilişkilerinin ciddiyetini ilan etmek oldu.