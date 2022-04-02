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Kate-William çiftine özel gösterim

#Kate-William#Tom Cruise#Top Gun
Kate-William çiftine özel gösterim

İngiltere Prensi William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, ABD’li aktör Tom Cruise’un yeni filmi “Top Gun: Maverick”i ilk izleyenler oldu.

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Prens William’ın Top Gun serisinin bir hayranı olduğunu öğrenen Cruise, Kraliyet ailesi için bir ön gösterim organize etti. Wessex Kontesi Sophie, Prensesler Eugenie ve Beatrice de Londra’nın Leicester Meydanı’ndaki bir sinemadaki gösterimde William-Kate çiftine eşlik etti. Gösterim esnasında sinema salonu, filmin gizliliğini sağlamak için kapalı tutuldu.

Kate-William çiftine özel gösterim

Tom Cruise (59), ilk Top Gun filmi için 1986’da kamera karşısına geçmişti. Gösterim tarihi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yapım, haziran ayında vizyona girecek.

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#Kate-William#Tom Cruise#Top Gun

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