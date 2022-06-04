Kate ve Meghan yan yana gelmedi

Haberin Devamı

Unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen ‘kraliyetin asi çifti’, İngiltere’yi terk etmelerinden (Megxit) yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez kraliyetin kamuya açık davetinde boy gösterdi.

AYRI SIRALARDA

Dün Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe’nin tahttaki 70’inci yılı için düzenlenen ayine katılan ikilinin, Prens Harry’nin kardeşi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate ile hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Hatta öyle ki kardeşler ve eşleri ayini ayrı saflarda izlediler. Beden dili uzmanları, Prens Harry’nin asık yüzlü ve gergin olduğunu ve 2 bin kişinin katıldığı ayinde arka sıraya oturtulunca ‘kültür şoku’ yaşadığını söyledi. Meghan Markle’ın ise görece rahat olduğunu belirttiler.

Haberin Devamı

Cambridge Düşesi Catherine

ARALARI AÇILMIŞTI

Sussex Düşesi Meghan, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey’e verdiği röportajda, kraliyet ailesinde ırkçı söylemlere maruz kaldığını ve düğün hazırlıkları sürerken Cambridge Düşesi Catherine’in (Kate) kendisini ağlattığını açıklamıştı. Bu gelişmeler sonrası, Prens Harry ile ağabeyi William ve eşi Kate ile arası açılmıştı.

KRALİÇE KATILAMADI

Öte yandan, önceki gün Buckingham Sarayı’ndan halkı selamlayan 96 yaşındaki Kraliçe, kutlamalar sırasında yorulduğu için dünkü ayine katılamadı. Hareket zorluğu yaşayan Kraliçe’nin bugünkü etkinliğe de katılmayacağı

açıkladı.