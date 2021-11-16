Kate, Kraliçe’nin yerini aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
HABERLERDünya Haberleri

Kate, Kraliçe’nin yerini aldı

#İskoçya#Glasgow#Kraliçe 2’Nci Elizabeth
Kate, Kraliçe’nin yerini aldı

İskoçya’nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen liderler zirvesine katılmayan Kraliçe 2’nci Elizabeth, şimdi de belini incittiği için Londra’da düzenlenen Anma Günü etkinliklerine katılamadı.

Haberin Devamı

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin anma etkinliğini kaçırdığı için üzgün olduğu kaydedildi. Öte yandan önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70’inci yılını kutlayacak olan Kraliçe’nin yokluğunda yerini Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın doldurması “taht sıralamasında değişiklik mi olacak?” yorumlarına neden oldu.

‘DEĞİŞİMİN HABERCİSİ’

Normalde Anma Günü etkinlikleri kapsamında töreni izlemek üzere Dışişleri Bakanlığı’nın balkonuna çıkan Kraliçe’nin hemen yanında tahtın varisi Prens Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles olurdu. Ancak bu yıl balkonda tam ortada, yani normalde Kraliçe’nin durduğu yerde tahtın ikinci varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton vardı. Camilla Parker Bowles ise Middleton’ın sağında bekledi. Kraliçenin bu tercihi “sıralamada yaşanacak değişimin habercisi” olarak yorumlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İskoçya#Glasgow#Kraliçe 2’Nci Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz