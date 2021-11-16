Kate, Kraliçe’nin yerini aldı

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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin anma etkinliğini kaçırdığı için üzgün olduğu kaydedildi. Öte yandan önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70’inci yılını kutlayacak olan Kraliçe’nin yokluğunda yerini Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın doldurması “taht sıralamasında değişiklik mi olacak?” yorumlarına neden oldu.

‘DEĞİŞİMİN HABERCİSİ’

Normalde Anma Günü etkinlikleri kapsamında töreni izlemek üzere Dışişleri Bakanlığı’nın balkonuna çıkan Kraliçe’nin hemen yanında tahtın varisi Prens Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles olurdu. Ancak bu yıl balkonda tam ortada, yani normalde Kraliçe’nin durduğu yerde tahtın ikinci varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton vardı. Camilla Parker Bowles ise Middleton’ın sağında bekledi. Kraliçenin bu tercihi “sıralamada yaşanacak değişimin habercisi” olarak yorumlandı.