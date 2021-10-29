Katar'ın başkenti Doha'nın simge yapılarından Sheraton Oteli'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin Twitter hesabında, Sheraton Oteli'ne Türk bayrağının yansıtıldığı fotoğraf karesi paylaşıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Sheraton Oteli'ne ait fotoğrafa, Katarlı ve Arap haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında da yer verildi.
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