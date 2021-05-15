MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKatar'dan uluslararası topluma İsrail çağrısı: Durdurun
Geri Dünya Katar'dan uluslararası topluma İsrail çağrısı: Durdurun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 23:27 | Son Güncelleme:

Katar'dan uluslararası topluma İsrail çağrısı: Durdurun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katar'dan uluslararası topluma İsrail çağrısı: Durdurun

Katar Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumu İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
Ülkesinin, İsrail'in kutsal mekanlara karşı saldırılarını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu belirten Al Sani, İsrail'in Filistinlilere, Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acilen harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Heniyye ise Katar'ın Filistin meselesinde, özellikle son olaylardaki tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi