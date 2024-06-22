Katar'dan ateşkes açıklaması: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi

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İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes sağlanması için yapılan müzakereler de sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Madrid'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakerelere değindi.

"ÇABALARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRDÜK"

Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Thani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Al Thani ile Albares arasında erken saatlerde gerçekleştirilen ikili görüşmede siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.