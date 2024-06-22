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Katar'dan ateşkes açıklaması: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi

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#Katar#Gazze#İsrail
Katardan ateşkes açıklaması: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 00:32

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

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İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes sağlanması için yapılan müzakereler de sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Madrid'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakerelere değindi.

Katardan ateşkes açıklaması: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi

"ÇABALARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRDÜK"

Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Thani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Al Thani ile Albares arasında erken saatlerde gerçekleştirilen ikili görüşmede siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.

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#Katar#Gazze#İsrail

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