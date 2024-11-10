Katar’dan ‘arabuluculuk’ açıklaması: Taraflar ‘ciddi’ olana kadar askıya alındı

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Ensari, geçtiğimiz günlerde yapılan son müzakerelerde, bir anlaşma sağlanamaması durumunda Hamas ve İsrail arasında arabuluculuğu geçici olarak durduracağını on gün önce taraflara bildirdiklerini dile getirdi. Katar şu süreçte, arabuluculuk çabalarının, tüm taraflar savaşı sona erdirmek için “istek ve ciddiyetini” gösterene kadar askıya alındığını açıkladı.

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani (orta), Filistin lideri Mahmud Abbas (solda) ve Hamas lideri Halid Meşal ile görülüyor.

‘FİLİSTİN MESELESİNİ DESTEKLİYORUZ’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar Devleti’nin Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini ve Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu aktardı. Ensari ayrıca Doha’daki Hamas siyasi ofisi ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Katar’daki ofisin amacının, ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu aktaran Ensari doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU

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Katar’ın ABD’nin baskısı üzerine Hamas liderlerine ülkeyi terk etmelerini söylediği iddia edilmiş, ayrıca diplomatik kaynaklara göre arabuluculuktan çekildiği öne sürülmüştü. İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde de Hamas liderlerinin Türkiye’ye taşınabileceği belirtilmişti.