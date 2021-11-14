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Katar'dan 2022 Dünya Kupası için tatbikat... Türkiye de katılacak!

#Katar#Dünya Kupası#Dünya
Katardan 2022 Dünya Kupası için tatbikat... Türkiye de katılacak

Katar 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin de katılımıyla güvenlik tatbikatı yapacak. Yarından itibaren üç gün sürecek tatbikata 13 ülke katılacak.

 

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Katar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Katar Güvenlik ve Emniyet Operasyonları Komitesi tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Katar'ın ev sahipliği yapacağı iki uluslararası futbol turnuvasına hazırlık kapsamında 13 ülke ve 28'e varan tarafın katılımıyla 15-17 Kasım'da askeri ve güvenlik tatbikatı düzenleneceği duyuruldu.

"Vatan" adı verilen tatbikatta tüm katılımcılar arasında iş birliği mekanizmasının etkinleştirilmesi ve turnuvalarda ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarına karşı çözüm planları geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Tatbikata Katar ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, İspanya, İngiltere, Umman, Fransa, Portekiz, İtalya, Almanya, Kuveyt ve Ürdün katılacak.

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası, 30 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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#Katar#Dünya Kupası#Dünya

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