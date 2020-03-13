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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 00:11,Son Güncelleme:/

Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu

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Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu
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Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, otobüs ve metro seferlerinin, pazar sabahına kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada kararın, virüsten korunma önlemleri kapsamında alındığı aktarıldı.

CAMİLERDE KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

Vakıflar Bakanlığı da camilerin temizlik çalışmalarının artırılması talimatı verdi.

Bakanlık ayrıca soğuk algınlığı bulunan kişilerin hastalık süreleri boyunca camilere gelmemesi uyarısında bulundu.

Katar Sağlık Bakanlığı dün ülkede tespit edilen Kovid- 19 vaka sayısının 262'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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