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Katar'da ilk kez gerçekleşmişti! Yeni kabine açıklandı

#Katar#Temim Bin Hamed Al Sani#Kabine
Katarda ilk kez gerçekleşmişti Yeni kabine açıklandı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülke tarihinde ilk kez 2 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinden sonra bugün yeni kabineyi açıkladı.

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Kararnameye göre, Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığından; İletişim Bakanlığı, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı'ndan; Çevre Bakanlığı, Belediye Bakanlığı'ndan; Çalışma Bakanlığı, Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan ayrılırken, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık oluşturuldu.

Açıklanan yeni kabinede Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Öğretim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı kadın bakanlara teslim edildi.

Katar Emiri Temim ayrıca Korgeneral Kurmay Pilot Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i Genelkurmay Başkanı olarak atarken, eski Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'i de Vakıflar Bakanı olarak görevlendirdi.

Temim'in yayınladığı kararnameye göre ayrıca, Abdulaziz bin Nasır bin Mubarek Al Halife başkanlığında Kamu Hizmetleri ve Devleti Geliştirme Bürosu kuruldu.

Katar'da 2 Ekim'de ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde, kadın adaylardan hiçbirinin kazanamadığı, katılımın yüzde 63,5 olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy kullanıldı
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#Katar#Temim Bin Hamed Al Sani#Kabine

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