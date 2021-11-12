Katar’a dünya kupası için polis

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TBMM Genel Kurulu’nda 2022 FIFA Futbol Dünya Kupası’nda güvenliğin sağlanması için Katar’a çevik kuvvetin de içinde bulunduğu polis kuvveti gönderilmesi teklifi AK Parti milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
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Genel Kurul’da anlaşmaya karşı olduklarını açıklayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu Katar aşkını anlamıyorum” diyerek AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nu eleştirdi. AK Parti grubundan CHP’li Başarır’a, “Bağırma, terbiyesiz. Haddini bil” diye tepkiler oldu.