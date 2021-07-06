Katar uçakları Atina’yı korkuttu: ‘Türkler alacağımız jetleri öğreniyor’

ATİNA yönetiminin Fransa’dan alacağı 12’si kullanılmış, altısı da yeni olmak üzere, toplam 18 Rafale tipi savaş uçaklarından ilkinin muhtemelen 21 Temmuz’da başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne inerek, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. Ancak bu teslimat öncesi Yunan basını, Katar’ın envanterindeki Rafale jetlerine dikkat çekti.

GAZETE MANŞET YAPTI

Yunan Ta Nea gazetesi dünkü sayısında, “Rafale’nin sırlarını çalıyorlar” başlığı ile manşetten yayınladığı haberde Türkiye’nin, Katar sayesinde bu uçakların özelliklerini öğrenmeye çalıştığını yazdı. Gazete, Türkiye’de 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “Anadolu Kartalı 2021” tatbikatına Katar’ın ilk kez 4 adet Rafale savaş uçağı ile katıldığını vurgulayarak, “Türk pilotlar, bir süre sonra, Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunan Rafale uçakları ile karşı karşıya gelecekler. Türk kurmaylar, bu uçakların yeteneklerini ve özelliklerini öğrenebilmek için ‘Anadolu Kartalı’ tatbikatını fırsat bildiler” diye yazdı.

KATAR İLE ANLAŞMA

Ta Nea ayrıca, Yunanistan’da, Ankara ile Doha arasında imzalanan ve Rafale dahil Katar savaş uçaklarının Türkiye’de konuşlanmalarına olanak sağlayan anlaşmadan duyulan endişeyi de dile getirdi. Bu kaygı, Türk pilotların, söz konusu anlaşma sayesinde, Rafale uçakları hakkında bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulmalarından kaynaklandı. Askeri uzmanlar ise Ta Nea gazetesine “Eğer bir savaş uçağı ile sürekli uçmazsanız, sırlarını hiçbir zaman tam olarak öğrenemezsiniz. Bilgi almak başka şey, uçağı kullanmak başka şey” diye yorum yaptı.

BİLGİ NOTU

Yunanistan ile Fransa arasındaki anlaşmaya göre, 18 Rafale uçağının teslimi 2023’ün ilk yarısında tamamlanacak. Bu yıl, temmuz-aralık döneminde her ay 1 adet kullanılmış Rafale, Yunanistan’a gelecek. 2022’den 6 yeni uçak teslim alınacak. Geri kalan 6 kullanılmış uçağın teslimi ise 2023’te öngörülüyor.

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