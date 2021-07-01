Katar, Türkiye’de 36 savaş uçağı bulundurabilecek

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 2 Mart’taki Doha ziyaretinde imzalanan Katar Askeri Hava Aracı Personelinin Türkiye’de Konuşlanmasına Dair Teknik Düzenleme Meclis’e sunuldu. Dışişleri Komisyonu’nda gelecek günlerde görüşülmesi planlanan düzenlemeyle Katarlı savaş pilotları Türkiye’de eğitim yapacak. Aynı anda Katar’dan 250 askeri personel ve 36 savaş uçağı Türkiye’de bulunabilecek.

PİLOTLARA EĞİTİM İMKÂNI

Düzenleme, Katar’la 23 Mayıs 2007’de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasına dayanıyor. Düzenlemenin gerekçesinde, “Egemenlik, eşitlik, karşılıklı saygı temelinde ulusal mevzuat ile uluslararası kurallara uygun olarak ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğine dayalı faaliyetlerin geliştirilmesi esasına uygun olarak hazırlanan teknik düzenleme ile Katarlı askeri pilotların eğitim ve tecrübe birikimine katkı sağlamak maksadıyla geçici olarak Türk hava sahası ve meydanlarını kullanabilmeleri amaçlanmaktadır” denildi.

TÜRKİYE İLE KOORDİNELİ

Düzenlemeye göre, Katar personel ve uçak sayısı önceden koordine edilerek Türkiye tarafından belirlenecek. Katar ulaştırma uçaklarının sortilerinde, kurala uyulduğunu kaydetmek üzere kokpitte gözlemci bir Türk pilot bulunacak. Gözlemci pilot, tahsis edilmiş hava sahasını veya uçağın rotasını değiştirmeye yetkili olacak. Katar’ın savaş uçaklarının eğitim uçuşu sırasında ise uçuş kolunda bir Türk hava aracı bulunacak. Katar uçaklarındaki fotoğraf, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat ve sensörler, Türkiye izin vermediği sürece kapalı konumda tutulacak. Askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri Türkiye’de yetkili makamların ön onayına bağlı olacak. Türkiye’nin de Katar’da askeri üssü bulunuyor.

YUNANİSTAN ÇOK ENDİŞELİ

ANKARA ile Doha arasında imzalanan ve Katar savaş uçaklarının Türkiye’de konuşlanmalarına olanak sağlayan anlaşma, Atina’da büyük endişe yarattı. Yunan medyası, sözkonusu anlaşma çerçevesinde, Katar Hava Kuvvetleri’ne ait Rafale tipi savaş uçaklarının da Türkiye’de konuşlanacağını, dolayısıyla Türk pilotların, Yunanistan’ın da Fransa’ya sipariş verdiği bu uçaklar hakkında önemli bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulacaklarını belirtti. “Tehlikeli anlaşma” başlığını kullanan haber sitesi “newsit” Türkiye’nin, Rafale savaş uçakları yüzünden Ege’de sorunlar yaşayacağının bilincinde olduğunu, Katar ile imzaladığı anlaşma sayesinde de Türk pilotların bu uçaklar hakkında eğitim görmelerini amaçladığını öne sürdü. Yunanistan, Fransa’ya 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 Rafale uçağı sipariş etti.

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