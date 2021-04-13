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HaberlerDünya HaberleriKatar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak
GeriDünya Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 02:56 | Son Güncelleme:

Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

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Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Petrol zengini Katar, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.

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