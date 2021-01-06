Katar KİK Zirvesi'ni memnuniyet ile karşıladı

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında, zirvenin hedeflere ulaşmak için kurumsal çalışma, halkın talepleri karşılama, dayanışma, karşılıklı anlayış, güven ve saygı başlığı altındaki Körfez ortak eylem sürecinde yeni bir aşama oluşturduğu ifade edildi.



Zirvenin toplanmasında ve başarı sağlamasında en büyük etkiye sahip

olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "vizyon ve sağduyularından" övgüyle söz edildi.



Ayrıca toplantıda, merhum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve o çabaları tamama erdiren Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Körfez'de birliği sağlamak için gösterdiği çabalardan duydukları takdir ve memnuniyet kaydedildi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, dün gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargoyu kaldırdığını söylemişti.