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Haber Giriş: 12.12.2020 - 23:51 | Son Güncelleme:

Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu

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Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu
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Katar, kendi kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Feşt ed-Dibel bölgesi açıklarında Bahreyn bandıralı kruvazörü durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, kruvazör mürettebatından biri Bahreynli, ikisi Asya ülkelerinden 3 kişinin, haklarında yasal işlem yapılması amacıyla savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı geçen ay sonu, kara sularına izinsiz giren 2 Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurmuştu

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