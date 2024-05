Dublin uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi! Kabus anları: Mürettebat havaya fırladı, yolcuların kıyafetleri yırtıldı

Haberin Devamı

Dublin Havalimanı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, Doha'dan Dublin'e uçan Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı. Yaralılardan 8'i uçak yere iner inmez kendilerini bekleyen ambulanslarla hastanelere götürüldü.



AÇIKLAMA GELDİ



Yapılan açıklamada, “İnişin ardından, uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesi sonucunda uçakta bulunan 6 yolcu ve 6 mürettebatın yaralanması nedeniyle uçak, Havalimanı Polisi ve İtfaiye ve Kurtarma departmanımız da dâhil olmak üzere acil durum hizmetleri tarafından karşılanmıştır. Sekiz yolcu daha sonra hastaneye kaldırılmıştır. Doha'ya dönüş uçuşunun (QR018 sefer sayılı uçuş) gecikmeli de olsa bu öğleden sonra normal şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Dublin Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları etkilenmemiştir ve bu öğleden sonra normal şekilde devam etmektedir” denildi.



Haberin Devamı

Bugün İrlanda medyasına konuşan yolcular uçakta yaşadıkları dehşet anlarını anlattılar. Emma Rose Power isimli yolcu uçakta tam bir panik havasının hakim olduğunu, uçuş görevlilerinin bir anda havaya uçtuğunu bu nedenle de yüzlerinin çizikler içinde kaldığını anlattı.

RTE'ye konuşan Cathal isimli bir yolcu, kabinin içinde birden yerinden fırlayınca kıyafetlerinin yırtıldığını anlatırken, Eileen adındaki başka bir yolcu da daha önce hiç bu kadar kötü bir deneyim yaşamadığını belirterek gözyaşlarına boğuldu. Türbülansa emniyet kemeri olmadan uyurken yakalandığını anlatan kadın uçağın tavanına çarpmaktan partnerinin çabaları sayesinde son anda kurtulduğunu anlattı.



Yolcuların ilk açıklamalarına göre türbülans uçuş görevlilerinin yemek servisi yaptığı sırada gerçekleşti, bu nedenle yiyecekler ve eşyalar havada uçuştu.

Haberin Devamı

Conor Buckley isimli bir yolcu uçağın birden ani bir düşüş yaşaması ile ile yanındaki kabin görevlisinin havaya fırladığını anlattı:

"İnsanların tavana çarptığını görebiliyorduk. O sırada yemek servisi yaptıkları için mürettebatın çoğu yaralandı. Yolculuğun kalan kısmında topallayarak hizmet verdiler."



“It was really scary”.

Passengers on a flight from Qatar to Ireland describe the moment they experienced turbulence while airborne over Turkey during the food and drinks service. Six passengers and six cabin crew were injured during the turbulence | https://t.co/XkruwzQHZa pic.twitter.com/PfX3vKbCF9 — RTÉ News (@rtenews) May 26, 2024

TÜRBÜLANSA GİREN SİNGAPUR UÇAĞINDA DA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Haberin Devamı

Singapur Havayolları, Salı günü yaptığı açıklamada Londra’dan Singapur’a sefer yapan yolcu uçağında türbülans nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu duyurmuştu. Uçağın, rota değiştirerek Bangkok’a iniş yaptığı ifade edilmişti.

TÜRBÜLANS NEDİR VE NEDEN OLUR?

Sık uçan yolcular, uçak türbülansa girdiğinde ani sarsıntı meydana geleceğini bilir. Türbülans uçağı savurabilir ve yükseklikte ani değişikliklere neden olabilir.

Uzmanlara göre türbülansların çoğu, yukarı ve aşağı yönlü rüzgarların olduğu bulutlarda meydana gelir.

Bunlar genellikle oldukça hafif gerçekleşir, ama kümülonimbus fırtına bulutu gibi daha büyük bulutlarda havanın kaotik hareketleri orta ve hatta şiddetli türbülansa neden olabilir.

Haberin Devamı

"Açık hava" türbülansı olarak adlandırılan başka bir türbülans türü daha vardır ve bu bulutsuz meydana geldiğinden görülemez. Tespit edilmesi çok zor olduğu için çok daha sorunludur.

Bu tür türbülans 12.000-18.000 metrede bulunan ve hızlı akan bir "hava nehri" olarak tarif edilebilecek jet akımının etrafında meydana gelir. Jet akımları batıdan doğuya doğru dar bir şerit halinde esen güçlü rüzgarlardır.

Jet akımındaki hava ile çevredeki hava arasında kolaylıkla saatte 160 km'ye ulaşan hız farkı olabilir.



Haberin Devamı

Jet akımının etrafındaki daha yavaş ve daha hızlı hava arasındaki sürtünme türbülansa neden olur. Bu her zaman var olduğu ve hareket ettiği için kaçınması zordur.

Cranfield Üniversitesi'nde havacılık ve çevre alanında doçent olan Guy Gratton, uçakların türbülansın yol açabileceği en kötü durumlara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Türbülansın bir uçağı yok etmesinin "pek olası olmadığını" belirtiyor.

Ancak sarsıntıyı önlemek için pilotlar türbülanstan kaçınmaya ya da yavaş bir şekilde dönmeye çalışırlar ve emniyet kemeri ikazı yaparlar.

Yol açabileceği şiddetli hareket nedeniyle insanlar için tehlikeli olabilir, emniyet kemeri takmayan birini kabin içinde fırlatabilir.

Havacılık uzmanları, şiddetli türbülanstan kaynaklanan yaralanmaların, gerçekleştirilen milyonlarca uçuş bağlamında "nispeten nadir" olduğunu belirtiyor.