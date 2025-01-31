Katar Emiri Şam’a giden ilk lider oldu

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Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye’yi ziyaret eden ilk devlet lideri oldu. Önceki gün geçici Suriye Devlet Başkanı ilan edilen Şara, konuk lideri Şam Havalimanı’nda kırmızı halıda karşıladı.

İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed al-Khulaifi ile düzenlediği basın toplantısında, ziyaretle ilgili olarak “Yaklaşık 14 yıldır süren iç savaşın harap ettiği ülkede yeniden yapılanma konusunda ikili işbirliğine yönelik kapsamlı bir çerçeveyi ele aldık” dedi. Katarlı Bakan da Doha’nın “tüm insani yardım ve hizmet düzeylerinin yanı sıra altyapı ve elektrik konularında da gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini” söyledi. Amerikan AP Ajansı’na konuşan bir kaynak Katar’ın Suriye’de kamu sektöründe maaşların ödenmesine destek olma planını da değerlendirdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Aralık’ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Şam’ı ziyaret eden ilk üst düzey yabancı devlet adamı olmuştu.